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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7870787178727873
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:51

  Vadim_ написав:
  fler написав:Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

На ДЕРЖАВУ.

А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...

Я ж не просто так написала про "21 століття". Ваша прабабка жила у 20-му, коли зробити аборт чи користуватися засобами контрацепції було проблемно. Зараз це доступно всім, а для особливо економних - можна самостійно вирахувати дні, коли може бути зальот і вжити "відповідних заходів" у ці дні.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:52

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід

Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад.
Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна?
Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей?
Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?

пам"ятаєте: «Я вам ничего не должен»?

хтось явно хоче перегнати Сенса в змістовності повідомлень, мені здається що дно пробито, але ж НІТ, є ще більш казкові персонажі((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:54

))
Буває.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:54

  Xenon написав:АТАКМС знову "забули" ? :roll:

Це інший пакєт
"что вошло в новый пакет помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов"
не той що у всіх на слуху, про нього ще раніше писали
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:59

  UA написав:
  Vadim_ написав:+, і це корінь бусифікації і всего остального, з 1991 влада тільки крала як не в себе а наразі іди її захищай , може влада сама піде на захист держави , вони ж держслужбовці...

Чия це яхта? :mrgreen:

Долярчика
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:01

  fler написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

На ДЕРЖАВУ.

А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...

Я ж не просто так написала про "21 століття". Ваша прабабка жила у 20-му, коли зробити аборт чи користуватися засобами контрацепції було проблемно. Зараз це доступно всім, а для особливо економних - можна самостійно вирахувати дні, коли може бути зальот і вжити "відповідних заходів" у ці дні.

Проще вашего мужа кастрировать и нет проблем
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:04

Vadim_

Проще вашего мужа кастрировать и нет проблем


А якби вашого батька чікнули своєчасно, ми б цю гидоту , щоразу як ви насмокчетесь горіляки як жаба мулу, не читали. Правда ж?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:06

  fler написав:Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ?
Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?

Він, ФАКТИЧНО воює, не з дивану, не під юбкою, і використовує дрони передані ВОЛОНТЕРАМИ, від держави НУЛЬ!
Марафон такого НЕ покаже.
ДЕ той мільйон?

Чому підрозділ ФАКТЧНО використовує 1200 дронів за місяць, а з них від держави НУЛЬ?
І при цьому брудом ця ж держава обливає і знеціює волонтерство!
Як так???
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:08

  Hotab написав:Vadim_

Проще вашего мужа кастрировать и нет проблем


А якби вашого батька чікнули своєчасно, ми б цю гидоту , щоразу як ви насмокчетесь горіляки як жаба мулу, не читали. Правда ж?

Хто є хто , це є питанням
Vadim_
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