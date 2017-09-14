fler написав:Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
На ДЕРЖАВУ.
А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...
Я ж не просто так написала про "21 століття". Ваша прабабка жила у 20-му, коли зробити аборт чи користуватися засобами контрацепції було проблемно. Зараз це доступно всім, а для особливо економних - можна самостійно вирахувати дні, коли може бути зальот і вжити "відповідних заходів" у ці дні.
flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід
Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад. Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна? Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей? Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?
пам"ятаєте: «Я вам ничего не должен»?
хтось явно хоче перегнати Сенса в змістовності повідомлень, мені здається що дно пробито, але ж НІТ, є ще більш казкові персонажі((((
fler написав:Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ? Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?
Він, ФАКТИЧНО воює, не з дивану, не під юбкою, і використовує дрони передані ВОЛОНТЕРАМИ, від держави НУЛЬ! Марафон такого НЕ покаже. ДЕ той мільйон?
Чому підрозділ ФАКТЧНО використовує 1200 дронів за місяць, а з них від держави НУЛЬ? І при цьому брудом ця ж держава обливає і знеціює волонтерство! Як так???
fler написав:Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ? Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?
Він, ФАКТИЧНО воює, не з дивану, не під юбкою, і використовує дрони передані ВОЛОНТЕРАМИ, від держави НУЛЬ! Марафон такого НЕ покаже. ДЕ той мільйон?
Чому підрозділ ФАКТЧНО використовує 1200 дронів за місяць, а з них від держави НУЛЬ? І при цьому брудом ця ж держава обливає і знеціює волонтерство! Як так???
Ще раз. Ви його знаєте особисто? Чому ви впевнені, що він саме той, ким назвався? А може це відео - кацапський фейк?
Vadim_ написав:Подизносившийся, ты такой умный и правильный , так как находишься под прикрытием недозаконов держави, які перейшли з СССР до Укрїни, и получаешь пенсию 20000+ в 45 лет а моя мама при стаже 45+ лет- 5000+грн.
Так он получает такую пенсию, потому что работал под эгидой ООН за хорошую ЗП, а значит большие отчисление ЄСВ и по итогу - такая пенсия
Если он сидел, всё это время на обычной ЗП военного, то и получил бы пенсию 5000+ и не больше. В лучшем случае
Сколько лет он был под ООН, адвокат вы наш?
Достаточно, он там был, достаточно. И не только с 2023 года ...
detroytred написав:Де визначена процедура визначення утримувачем? При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком. Наприклад, по показу свідків в суді.
верните себе аву, реально гармонично было...
"мать-одиночка" цмулыть сиську в семь глоток, это документально подтвержденный факт если она не "мать одиночка" как всегда заявляла а детей по факту содержит гражданский муж то это статья УК так что "все просто", трусы/крестик...
кстати как то не понял какие доходы имеет "содержатель" 7ми детей...
это разные вопросы. после того как челу дали бы отсрочку - социальная служба должна была бы инициировать свое расследование и обращение в суд.
"когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам иначе это просто ваши хотелки."