fler написав:Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ? Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?
Він, ФАКТИЧНО воює, не з дивану, не під юбкою, і використовує дрони передані ВОЛОНТЕРАМИ, від держави НУЛЬ! Марафон такого НЕ покаже. ДЕ той мільйон?
Чому підрозділ ФАКТЧНО використовує 1200 дронів за місяць, а з них від держави НУЛЬ? І при цьому брудом ця ж держава обливає і знеціює волонтерство! Як так???
Ще раз. Ви його знаєте особисто? Чому ви впевнені, що він саме той, ким назвався? А може це відео - кацапський фейк?
Угу, і дронщики, щиро дякують за передані волонтерами дрони, також, напевно, від того що їх завалила держава дронами. І, за кожну одиницю-пару-трійку, так просто від нічого робити, від повного забезпечення, відволікаються, бійці, та керівництво бата, щоб займатися зворотнім зв'язком з волонтерами та не втрачати будь-які одиничні або десятками, канали постачання. В реальному житті, воно по іншому, на жаль.
Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
На ДЕРЖАВУ.
А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...
НА ШТО ВЫ НАМЕКАЕТЕ ??? У вас 7 детей или у вашей бабушки ?