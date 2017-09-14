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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7872787378747875>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:30

  fler написав:
  _Mykola_ написав:
  fler написав:Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ?
Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?

Він, ФАКТИЧНО воює, не з дивану, не під юбкою, і використовує дрони передані ВОЛОНТЕРАМИ, від держави НУЛЬ!
Марафон такого НЕ покаже.
ДЕ той мільйон?

Чому підрозділ ФАКТЧНО використовує 1200 дронів за місяць, а з них від держави НУЛЬ?
І при цьому брудом ця ж держава обливає і знеціює волонтерство!
Як так???

Ще раз. Ви його знаєте особисто? Чому ви впевнені, що він саме той, ким назвався? А може це відео - кацапський фейк?

Угу, і дронщики, щиро дякують за передані волонтерами дрони, також, напевно, від того що їх завалила держава дронами.
І, за кожну одиницю-пару-трійку, так просто від нічого робити, від повного забезпечення, відволікаються, бійці, та керівництво бата, щоб займатися зворотнім зв'язком з волонтерами та не втрачати будь-які одиничні або десятками, канали постачання.
В реальному житті, воно по іншому, на жаль.

Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:32

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:39

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Українці почали «майданіть» в Польщі


«300 безпаспортанцев»


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Повістки і депортація в Україну.

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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:42

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:

Достаточно, он там был, достаточно.
И не только с 2023 года ...

А Микола токарем з 1995 року,чі Василь комбайнер,

Якщо Микола з 1995 року точив нікому не потрібні болванки, то це його проблеми
Якщо Василь сидів на старому комбайні, якій не працює, то це теж його проблеми

А у тебя совковое мышление

Бо комбайнер Василь, если мозги есть, обучиться управлять Джон Дир и будет зарабатывать офигенно.
Потому что, никто не доверить дорогостоящую технику неизвестно кому

Токарь Микола, если мозги есть, освоит новый токарный станок с ЧПУ и будет зарабатывать офигенно
Потому что, никто не доверить дорогостоящую технику неизвестно кому
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:44

vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:10

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:А Микола токарем з 1995 року,чі Василь комбайнер,

Якщо Микола з 1995 року точив нікому не потрібні болванки, то це його проблеми
Якщо Василь сидів на старому комбайні, якій не працює, то це теж його проблеми

А у тебя совковое мышление

Бо комбайнер Василь, если мозги есть, обучиться управлять Джон Дир и будет зарабатывать офигенно.
Потому что, никто не доверить дорогостоящую технику неизвестно кому

Токарь Микола, если мозги есть, освоит новый токарный станок с ЧПУ и будет зарабатывать офигенно
Потому что, никто не доверить дорогостоящую технику неизвестно кому

Додик, тут про ТЦК
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:12

  Vadim_ написав:Додик, тут про ТЦК

Ты начал про пенсии, закончил ТЦК ....

Иди спать, тебе уже хватит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:12

  pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом

І будь ласка ,не сци на мої насадження
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:12

  Vadim_ написав:
  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

На ДЕРЖАВУ.

А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...


НА ШТО ВЫ НАМЕКАЕТЕ ???
У вас 7 детей или у вашей бабушки ?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:14

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Додик, тут про ТЦК

Ты начал про пенсии, закончил ТЦК ....

Иди спать, тебе уже хватит ...

Напомни холяве и хотабу с кинконгом
п.с. себя не забудь
Vadim_
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