_Mykola_ написав:Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.
Нагадаю, що живу у прифронтовому місті. Тут і видно, і чутно, і є з ким поговорити. На днях трохи допомагала ЗСУ дещо придбати по списку. Півдня свого часу витратила з радістю, що можу допомогти. Маю купу інформації, але не для розголосу.
_Mykola_ написав:Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.
Нагадаю, що живу у прифронтовому місті. Тут і видно, і чутно, і є з ким поговорити. На днях трохи допомагала ЗСУ дещо придбати по списку. Півдня свого часу витратила з радістю, що можу допомогти. Маю купу інформації, але не для розголосу.
Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.
Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.