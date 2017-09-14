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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7873787478757876>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:15

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом

І будь ласка ,не сци на мої насадження

А ты что vitaliiangel ?
Не влазь в чужой разговор

Иди спать, тебе уже хватит
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:16

  Faceless написав:
Xenon написав:АТАКМС знову "забули" ? :roll:
У Шрайка бачив:
"В комментариях странные вопросы про ATACMS.

Напомню, что в сентябрьском и мартовском пакетах ATACMS шли просто как "боеприпасы для HIMARS" без дополнительной расшифровки.

Думаю, мы на 90% можем быть уверены, что ATACMS есть и в сегодняшнем пакете."

Уже
США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності, — Reuters
https://segodnya.novyny.live/ssha-taiem ... 68659.html
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:17

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом

І будь ласка ,не сци на мої насадження

А ты что vitaliiangel ?
Не влазь в чужой разговор

Иди спать, тебе уже хватит

Шо ти таке за гімно чтобі тут командовать?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:22

  _Mykola_ написав:Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.

Нагадаю, що живу у прифронтовому місті. Тут і видно, і чутно, і є з ким поговорити. На днях трохи допомагала ЗСУ дещо придбати по списку. Півдня свого часу витратила з радістю, що можу допомогти. Маю купу інформації, але не для розголосу.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:24

  fler написав:
  _Mykola_ написав:Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.

Нагадаю, що живу у прифронтовому місті. Тут і видно, і чутно, і є з ким поговорити. На днях трохи допомагала ЗСУ дещо придбати по списку. Півдня свого часу витратила з радістю, що можу допомогти. Маю купу інформації, але не для розголосу.

От перестановки кроватей ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:27

Vadim_
От перестановки кроватей ...


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:29

pesikot и Hotab

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

США втихаря поставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, - Reuters
Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.

Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:36

  vitaliiangel написав:

Виталь, так было ж. Учетка сменилась?
Я тебе и тогда писал: там просят креативные комментарии. А не «гы, это хотаб»
Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.

ДжанкЕй?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:40

  Hotab написав:Vadim_
От перестановки кроватей ...


Ви про що?

... качество/выручка в борделе не меняется.
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