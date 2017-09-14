_Mykola_ написав:Спробуйте, на власному досвіді, поспілкуватися з БОЙОВИМИ підрозділами, тими хто реально тримає фронт, прозрієте від різниці між інформацією з марафону та штабників, і бойових підрозділів. Дуже зручно прикривати провали ворожим іпсо. Гидко вже від цього стає.
Нагадаю, що живу у прифронтовому місті. Тут і видно, і чутно, і є з ким поговорити. На днях трохи допомагала ЗСУ дещо придбати по списку. Півдня свого часу витратила з радістю, що можу допомогти. Маю купу інформації, але не для розголосу.
Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.
Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.
Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.
Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.
Тільки вчора сказав «спочатку дайте, ЗСУ иопне, а тоді кажіть що дали». Байден послухав мої думки.
Головне що радує 1 Україна поп"є москальської крові , а зможуть москалі після цього вижити-чи не зможуть -це вже другорядне 2 Не моє , але підпишусь під кожним словом
Ось що я писав у своєму щоденнику у квітні 2022 року. "Росіяни. Уявіть на секунду, що ви виграли війну. І навіть в цьому випадку ви ніколи не зможете приїхати в Україну. Вона закінчена для тебе. Хоча ні. Ти зможеш це зробити. Давайте уявимо. Виходиш з вагон поїзда Москва-Одеса з валізами. Переможна георгіївська стрічка в Лацкані. "Є місто, яке я бачу уві сні" грає на платформі. Підходить усміхнений хлопець, махаючи ключами: Куди йти? Побачивши стрічку, він киває на користь і посміхається ще ширше. Він везе тебе в Чорноморку, де "можна дешево і сердито орендувати хатку біля моря. "Він боїться, що укладе угоду. Дійсно маленькі голуби висять над морем. З вікна можна ловити "биків". Рибальські сітки сохнуть вудками на піску. До вас підходить власник маленького села. Дідусь засмаглий до чорного. Він киває, запрошуючи слідувати за ним. Дійсно будинок вартий багато лайна. Усміхнений таксист допомагає розвантажити валізи. А потім в кімнату заходить дід. Він дістає іржаве відро босою ногою посеред дощової підлоги. І таксист перестає посміхатися. І отримує довгий ніж. - Слава нації! Хочеться просто кричати, але горло перерізають. Кров, що звучить бляшанка, проливається у відро. Останнє, що ви почуєте, це дідусеві: - Смерть ворогам. Ви підете на принаду. На смітник. Вас з'їсть камбала. У тебе нічого не залишилося. Якщо ви приїдете в Київ на Хрещатик, вас штовхнуть під потяг у метро. Якщо ви приїдете до Кам'янець-Подольського подивитися на старовинну фортецю, вас відштовхнуть з замкового Якщо ви приїдете на екстрим-тур у Чорнобиль, доброзичливі сталкери поховають вас у "червоному лісі" Через те, що дружина одеського таксиста вже померла від ваших бомб, бурят зґвалтував дівчину, яка буде штовхати вас в метро під потяг, а у сталкерів в Чорнобилі родич жив у Бучі. Вся країна реве від люті. А ви дивилися фільми про Гарлем 70-х, куди білі не могли потрапити? Це лайно. В Україні будь-яка людина хоче тебе зараз вбити. Вашим вбивцею може виявитися портер, бармен, таксист, бабуся пригостить отруєною випічкою, проститутка відкусить хуй. Смерть та нескінченний страх чекає на вас в Україні. Бійтеся *юків. І не приходьте сюди. Ніколи. Автор Дмитро Бакаєв
Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.
Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.
Тільки вчора сказав «спочатку дайте, ЗСУ иопне, а тоді кажіть що дали». Байден послухав мої думки.
Інформаційно і по факту, так і треба робити ... І не писати, ось нам дадуть, а потім ми як вдаримо ...
Тільки ВІЙСЬКОВА - не говорить про те що вона цензурує тільки ВІЙСЬКОВІ події. Військова повинна захищати навіть корисних ідіотів від їх власного ідіотизму...
Вангую Після підпису Байденом( тобто вже) - зникнуть захід нас кинув... Україна як мясо... Бо не працює Зменшаться історії про ТЦК і Бусики.... Бо не актуально...
Отже очікуємо чого? Швидше за все активізуються різні треба переговори або подивимось в очі або нам не треба крим і донбас бо там вже всіх русифікували... Хто прийме ставку проти мене що буде не так? Москальські ботоферми багаті але не креативні а наші корисні ідіоти складних конструкцій не зрозуміють , тому їм щось попроще згодовувати будуть.
fler написав:Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Звісно. Років 10 тому багато безвідповідальних мам вели "бізнес на народженні", зокрема як моя сусідка, в якої було 7(8-1) дітей від 3 різних чоловіків. А зараз 2 з них в лавах ЗСУ захищають Україну.
Власне ця ситуація показує провал і абсурдність демографічної політики в країні. У 2014 р. "рятівник країни" (як він себе називав) скасував прогресивні виплати. Причому гроші на мільйонні виплати на рік суддям, прокурорам та іншим "слугам народу" цілком знайшлись і збільшились. Відповідно з 2014 р. народжуваність вниз та вниз і якщо уявити, що для оборони потрібно буде мати людей ще і в майбутньому, то їх буде все менше та менше. Як було здійснювати підтримку багатодітних сімей, то інше питання, можна було шукати прийнятніші варіанти ніж виплати просто за факт народження, наприклад, пільги по сплаті податків і т.д. І ця сім'я, то мала би, напевно, все рівно якусь підтримку як малозабезпечена, якщо би і оформила стосунки.
[quote="5717965:budivelnik] "Тільки ВІЙСЬКОВА - не говорить про те що вона цензурує тільки ВІЙСЬКОВІ події. Військова повинна захищати навіть корисних ідіотів від їх власного ідіотизму...
Вангую Після підпису Байденом( тобто вже) - зникнуть захід нас кинув... Україна як мясо... Бо не працює Зменшаться історії про ТЦК і Бусики.... Бо не актуально...
Отже очікуємо чого? Швидше за все активізуються різні треба переговори або подивимось в очі або нам не треба крим і донбас бо там вже всіх русифікували... Хто прийме ставку проти мене що буде не так? Москальські ботоферми багаті але не креативні а наші корисні ідіоти складних конструкцій не зрозуміють , тому їм щось попроще згодовувати будуть.[/quote] Головною метою облав ТЦК в людних місцях є дискредитація військових на майбутніх виборах. Зміщення Залужного це теж частина передвиборчої кампанії. Головний посил - людей в зеленій формі не можна допускати до влади. Подивіться на бусіфікацію. Давайте підпишемо якесь там перемирья та підемо на шашлики.