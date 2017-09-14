Ось що я писав у своєму щоденнику у квітні 2022 року.

"Росіяни. Уявіть на секунду, що ви виграли війну. І навіть в цьому випадку ви ніколи не зможете приїхати в Україну. Вона закінчена для тебе.

Хоча ні. Ти зможеш це зробити. Давайте уявимо. Виходиш з вагон поїзда Москва-Одеса з валізами. Переможна георгіївська стрічка в Лацкані. "Є місто, яке я бачу уві сні" грає на платформі.

Підходить усміхнений хлопець, махаючи ключами: Куди йти? Побачивши стрічку, він киває на користь і посміхається ще ширше.

Він везе тебе в Чорноморку, де "можна дешево і сердито орендувати хатку біля моря. "Він боїться, що укладе угоду. Дійсно маленькі голуби висять над морем. З вікна можна ловити "биків". Рибальські сітки сохнуть вудками на піску. До вас підходить власник маленького села. Дідусь засмаглий до чорного. Він киває, запрошуючи слідувати за ним. Дійсно будинок вартий багато лайна. Усміхнений таксист допомагає розвантажити валізи.

А потім в кімнату заходить дід. Він дістає іржаве відро босою ногою посеред дощової підлоги. І таксист перестає посміхатися. І отримує довгий ніж. - Слава нації!

Хочеться просто кричати, але горло перерізають. Кров, що звучить бляшанка, проливається у відро. Останнє, що ви почуєте, це дідусеві:

- Смерть ворогам.

Ви підете на принаду. На смітник. Вас з'їсть камбала. У тебе нічого не залишилося.

Якщо ви приїдете в Київ на Хрещатик, вас штовхнуть під потяг у метро.

Якщо ви приїдете до Кам'янець-Подольського подивитися на старовинну фортецю, вас відштовхнуть з замкового

Якщо ви приїдете на екстрим-тур у Чорнобиль, доброзичливі сталкери поховають вас у "червоному лісі"

Через те, що дружина одеського таксиста вже померла від ваших бомб, бурят зґвалтував дівчину, яка буде штовхати вас в метро під потяг, а у сталкерів в Чорнобилі родич жив у Бучі.

Вся країна реве від люті. А ви дивилися фільми про Гарлем 70-х, куди білі не могли потрапити?

Це лайно. В Україні будь-яка людина хоче тебе зараз вбити. Вашим вбивцею може виявитися портер, бармен, таксист, бабуся пригостить отруєною випічкою, проститутка відкусить хуй.

Смерть та нескінченний страх чекає на вас в Україні. Бійтеся *юків. І не приходьте сюди. Ніколи.

Автор Дмитро Бакаєв