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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7873787478757876>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:10

  UA написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Відділи кадрів організацій та підприємств почали гнати чоловіків на оновлення даних


Еж связан веревкой что ли?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:15

  katso написав:
  UA написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Відділи кадрів організацій та підприємств почали гнати чоловіків на оновлення даних


Еж связан веревкой что ли?


И под ночь, в бой вступает донецкое подполье .....
Када там День Варенья у Федорыча ?
Р , С , ПАДСКАЗАТЬ ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 24 кві, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:15

Тапили в тисе

katso стяжки электрические.
Веревка видимо была натянута
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:18

  Ой+ написав:Власне ця ситуація показує провал і абсурдність демографічної політики в країні. У 2014 р. "рятівник країни" (як він себе називав) скасував прогресивні виплати.
Це один порохоненависник.....
Давайте глянемо
____Було_______2012__________2014_________кількість дітей в сімї
Перша дитина__26790________41280_____батьки якщо всього одна виграли 14 490__36%
Друга дитина__53580________41280_____батьки виграли на двох дітей 2190 грн___49%
третя дитина__107160_______41280_____батьки програли_________________________15%

Тобто 36% сімей виграли +14 490
Ще 49% сімей виграли +2190
І тільки 15% сімей - програли....

Тобто Порошенко зробив ЕФЕКТИВНО , його Уряд змінив законодавство таким чином щоб від цієї зміни виграло 85% населення...

Але дехто погано вчив математику і автоматично не розуміє ні економіки ні статистики
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:21

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Звісно. Років 10 тому багато безвідповідальних мам вели "бізнес на народженні", зокрема як моя сусідка, в якої було 7(8-1) дітей від 3 різних чоловіків.
А зараз 2 з них в лавах ЗСУ захищають Україну.

Власне ця ситуація показує провал і абсурдність демографічної політики в країні. У 2014 р. "рятівник країни" (як він себе називав) скасував прогресивні виплати. Причому гроші на мільйонні виплати на рік суддям, прокурорам та іншим "слугам народу" цілком знайшлись і збільшились. Відповідно з 2014 р. народжуваність вниз та вниз і якщо уявити, що для оборони потрібно буде мати людей ще і в майбутньому, то їх буде все менше та менше.
Як було здійснювати підтримку багатодітних сімей, то інше питання, можна було шукати прийнятніші варіанти ніж виплати просто за факт народження, наприклад, пільги по сплаті податків і т.д. І ця сім'я, то мала би, напевно, все рівно якусь підтримку як малозабезпечена, якщо би і оформила стосунки.

ще кращий ратівник спочатку забустерив а потім на паузу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:22

  UA написав:
  budivelnik написав: Тільки ВІЙСЬКОВА - не говорить про те що вона цензурує тільки ВІЙСЬКОВІ події.
Військова повинна захищати навіть корисних ідіотів від їх власного ідіотизму...

Вангую
Після підпису Байденом( тобто вже) - зникнуть
захід нас кинув...
Україна як мясо...
Бо не працює
Зменшаться історії про ТЦК і Бусики....
Бо не актуально...

Отже очікуємо чого?
Швидше за все активізуються різні
треба переговори
або подивимось в очі
або нам не треба крим і донбас бо там вже всіх русифікували...
Хто прийме ставку проти мене що буде не так?
Москальські ботоферми багаті але не креативні
а наші корисні ідіоти складних конструкцій не зрозуміють , тому їм щось попроще згодовувати будуть.

Головною метою облав ТЦК в людних місцях є дискредитація військових на майбутніх виборах.
Зміщення Залужного це теж частина передвиборчої кампанії.
Головний посил - людей в зеленій формі не можна допускати до влади. Подивіться на бусіфікацію.
Давайте підпишемо якесь там перемирья та підемо на шашлики.
1 А хто сказав що БУСИФІКАЦІЯ була активною?
Докази в студію , прийняли закон і сотня мужиків в черзі на фото..а бусиків то й не видно.
Так було в ЗМІ показано десятки..може сотні якихось випадків
За цей час в ЗСУ прийшло разів в 100 більше ніж показали випадків бусифікації..
То може не варто бути корисним ідіотом(підспівуючи проросійським наративам?)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29

flyman
ще кращий ратівник спочатку забустерив а потім на паузу


Хто не розмножувався до 50, то після цього хвостик у гарбузика тільки привʼяне.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29

  budivelnik написав:
  UA написав:Головною метою облав ТЦК в людних місцях є дискредитація військових на майбутніх виборах.
Зміщення Залужного це теж частина передвиборчої кампанії.
Головний посил - людей в зеленій формі не можна допускати до влади. Подивіться на бусіфікацію.
Давайте підпишемо якесь там перемирья та підемо на шашлики.
1 А хто сказав що БУСИФІКАЦІЯ була активною?
Докази в студію , прийняли закон і сотня мужиків в черзі на фото..а бусиків то й не видно.
Так було в ЗМІ показано десятки..може сотні якихось випадків
За цей час в ЗСУ прийшло разів в 100 більше ніж показали випадків бусифікації..
То може не варто бути корисним ідіотом(підспівуючи проросійським наративам?)

73,2% громадян запам'ятають бусіфікацію і що за військових голосувати не можно.
Вкотре збережено владу олігархів та відстояно результати приватизації.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це один порохоненависник.....
Давайте глянемо
____Було_______2012__________2014_________кількість дітей в сімї
Перша дитина__26790________41280_____батьки якщо всього одна виграли 14 490__36%
Друга дитина__53580________41280_____батьки виграли на двох дітей 2190 грн___49%
третя дитина__107160_______41280_____батьки програли_________________________15%
Тобто 36% сімей виграли +14 490
Ще 49% сімей виграли +2190
І тільки 15% сімей - програли....
Тобто Порошенко зробив ЕФЕКТИВНО , його Уряд змінив законодавство таким чином щоб від цієї зміни виграло 85% населення...

Взагалі то ідея скасування прогресивних виплат і втілення Яценюка, відносини якого з Порошенком не були абсолютно гармонійними і він без зайвої скромності записував себе в рятівники. І виграші в грн для всіх були програшем у твердіших одиницях чи в споживчій корзині. Не буду зараз наводити приклади з інших країн, але всюди якраз стимулюють 2-3 і далі дитину, бо одну навіть затяті егоїсти здебільшого заводять. Ну результат демографічної політики і всіх виграшів на табло - фактично дворазове падіння народжуваності ще до війни:
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:57

  UA написав:
  budivelnik написав:
  UA написав:Головною метою облав ТЦК в людних місцях є дискредитація військових на майбутніх виборах.
Зміщення Залужного це теж частина передвиборчої кампанії.
Головний посил - людей в зеленій формі не можна допускати до влади. Подивіться на бусіфікацію.
Давайте підпишемо якесь там перемирья та підемо на шашлики.
1 А хто сказав що БУСИФІКАЦІЯ була активною?
Докази в студію , прийняли закон і сотня мужиків в черзі на фото..а бусиків то й не видно.
Так було в ЗМІ показано десятки..може сотні якихось випадків
За цей час в ЗСУ прийшло разів в 100 більше ніж показали випадків бусифікації..
То може не варто бути корисним ідіотом(підспівуючи проросійським наративам?)

73,2% громадян запам'ятають бусіфікацію і що за військових голосувати не можно.
Вкотре збережено владу олігархів та відстояно результати приватизації.

не все так однозначно, партнери щось починають підозрювати

як там "домашня робота" щодо європейських цінностей для отримання допомоги ЄС?
flyman
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