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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7873787478757876
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:00

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Це один порохоненависник.....
Давайте глянемо
____Було_______2012__________2014_________кількість дітей в сімї
Перша дитина__26790________41280_____батьки якщо всього одна виграли 14 490__36%
Друга дитина__53580________41280_____батьки виграли на двох дітей 2190 грн___49%
третя дитина__107160_______41280_____батьки програли_________________________15%
Тобто 36% сімей виграли +14 490
Ще 49% сімей виграли +2190
І тільки 15% сімей - програли....
Тобто Порошенко зробив ЕФЕКТИВНО , його Уряд змінив законодавство таким чином щоб від цієї зміни виграло 85% населення...

Взагалі то ідея скасування прогресивних виплат і втілення Яценюка, відносини якого з Порошенком не були абсолютно гармонійними і він без зайвої скромності записував себе в рятівники. І виграші в грн для всіх були програшем у твердіших одиницях чи в споживчій корзині. Не буду зараз наводити приклади з інших країн, але всюди якраз стимулюють 2-3 і далі дитину, бо одну навіть затяті егоїсти здебільшого заводять. Ну результат демографічної політики і всіх виграшів на табло - фактично дворазове падіння народжуваності ще до війни:
Зображення

там де мінімум 20р, то провал кінця 90х- почакту 00х
там де 10р, то якраз новий локальний пік, а далі пробиття дна останнього царювання
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:06

Аналітика яку ми заслужили

flyman

там де мінімум 20р, то провал кінця 90х- почакту 00х


Так класно, що ти вмієш від 2022 відняти 20 і зробити таку непросту заяву..
там де 10р, то якраз новий локальний пік


Це ще серйозніше спостереження

далі пробиття дна останнього царювання


Там на графіку аж 3 роки (19-22) останній цар.


Зараз в зону 20+ (де найчастіше розмножуються) щороку входить все більше людей. Це шанс. Якщо вони не в європі
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:11

  Hotab написав:
Там на графіку аж 3 роки (19-22) останній цар.

а 2023 бебібум
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:12

flyman
а 2023 бебібум


Тобі з підвалу видніше що там 6млн в Європі народжують..
Hotab
 
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