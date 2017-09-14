Ой+ написав:budivelnik написав:Це один порохоненависник.....
Давайте глянемо
____Було_______2012__________2014_________кількість дітей в сімї
Перша дитина__26790________41280_____батьки якщо всього одна виграли 14 490__36%
Друга дитина__53580________41280_____батьки виграли на двох дітей 2190 грн___49%
третя дитина__107160_______41280_____батьки програли_________________________15%
Тобто 36% сімей виграли +14 490
Ще 49% сімей виграли +2190
І тільки 15% сімей - програли....
Тобто Порошенко зробив ЕФЕКТИВНО , його Уряд змінив законодавство таким чином щоб від цієї зміни виграло 85% населення...
Взагалі то ідея скасування прогресивних виплат і втілення Яценюка, відносини якого з Порошенком не були абсолютно гармонійними і він без зайвої скромності записував себе в рятівники. І виграші в грн для всіх були програшем у твердіших одиницях чи в споживчій корзині. Не буду зараз наводити приклади з інших країн, але всюди якраз стимулюють 2-3 і далі дитину, бо одну навіть затяті егоїсти здебільшого заводять. Ну результат демографічної політики і всіх виграшів на табло - фактично дворазове падіння народжуваності ще до війни:
там де мінімум 20р, то провал кінця 90х- почакту 00х
там де 10р, то якраз новий локальний пік, а далі пробиття дна останнього царювання