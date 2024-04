Додано: Сер 24 кві, 2024 23:23

Letusrock написав: Ukrainian написав:

не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси

То чому не подаються ? То чому не подаються ?

як залишаться без паспорта то відразу й почнуть подаватись. поки що не було потреби як залишаться без паспорта то відразу й почнуть подаватись. поки що не було потреби

УгуPoland ready to help Ukraine to get military-age men back, minister saysI think many Poles are outraged when they see young Ukrainian men in hotels and cafes, and they hear how much effort we have to make to help Ukraine," he said, without giving any details on how Poland will help.Some 4.3 million Ukrainians are living in European Union countries as of January, 2024, of whom about 860,000 are adult men, the Eurostat database estimates. Poland has granted temporary protection status to 950,000 Ukrainians.