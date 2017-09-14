По падінню в.два рази в 2020-2022... 1 Закон прийнятий в 2014... привів до падіння народжуваності в 2020-2022... З таким успіхом все можна приписати пАпЕрЕднІкАм 2 Що там з ковідом? Він вплинув сильніше на народжуваність чи слабіше? Різні там карантини/страшилки/заборони/вакцини....
Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Радник президента США з національної безпеки Салліван додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але ЗСУ все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.
Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Радник президента США з національної безпеки Салліван додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але ЗСУ все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.
Letusrock написав: не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси
То чому не подаються ?
як залишаться без паспорта то відразу й почнуть подаватись. поки що не було потреби
Угу Poland ready to help Ukraine to get military-age men back, minister says
I think many Poles are outraged when they see young Ukrainian men in hotels and cafes, and they hear how much effort we have to make to help Ukraine," he said, without giving any details on how Poland will help. Some 4.3 million Ukrainians are living in European Union countries as of January, 2024, of whom about 860,000 are adult men, the Eurostat database estimates. Poland has granted temporary protection status to 950,000 Ukrainians.