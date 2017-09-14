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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7873787478757876
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:06

Аналітика яку ми заслужили

flyman

там де мінімум 20р, то провал кінця 90х- почакту 00х


Так класно, що ти вмієш від 2022 відняти 20 і зробити таку непросту заяву..
там де 10р, то якраз новий локальний пік


Це ще серйозніше спостереження

далі пробиття дна останнього царювання


Там на графіку аж 3 роки (19-22) останній цар.


Зараз в зону 20+ (де найчастіше розмножуються) щороку входить все більше людей. Це шанс. Якщо вони не в європі
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:11

  Hotab написав:
Там на графіку аж 3 роки (19-22) останній цар.

а 2023 бебібум
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:12

flyman
а 2023 бебібум


Тобі з підвалу видніше що там 6млн в Європі народжують..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:15

  Hotab написав:flyman
ще кращий ратівник спочатку забустерив а потім на паузу


Хто не розмножувався до 50, то після цього хвостик у гарбузика тільки привʼяне.

Це з власного досвіду ? Бо в мого тата 60+ і все ок
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:17

yama

Це з власного досвіду ?

Спитай у Флаймана. Мені нема 50

Бо в мого тата 60+ і все ок


У вас зʼявився брат/сестра, чи що ок?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:35

По падінню в.два рази в 2020-2022...
1 Закон прийнятий в 2014... привів до падіння народжуваності в 2020-2022...
З таким успіхом все можна приписати пАпЕрЕднІкАм
2 Що там з ковідом? Він вплинув сильніше на народжуваність чи слабіше?
Різні там карантини/страшилки/заборони/вакцини....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:50

Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку

Радник президента США з національної безпеки Салліван додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але ЗСУ все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:56

❗️Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, — міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:04

  Xenon написав:
Білий дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку

Радник президента США з національної безпеки Салліван додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але ЗСУ все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.


#допомогадоліта, але ж є свідки протилежного
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:23

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси

То чому не подаються ? :lol:

як залишаться без паспорта то відразу й почнуть подаватись. поки що не було потреби

Угу
Poland ready to help Ukraine to get military-age men back, minister says

I think many Poles are outraged when they see young Ukrainian men in hotels and cafes, and they hear how much effort we have to make to help Ukraine," he said, without giving any details on how Poland will help.
Some 4.3 million Ukrainians are living in European Union countries as of January, 2024, of whom about 860,000 are adult men, the Eurostat database estimates. Poland has granted temporary protection status to 950,000 Ukrainians.

https://www.reuters.com/world/europe/po ... 024-04-24/
Ukrainian
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