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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7874787578767877
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:44

Україна нещодавно отримала від Німеччини нову систему протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у рамках військової допомоги від партнерів Київ веде перемовини про ще шість нових цих систем ППО, тобто загальна кількість нових "Петріотів" в України може сягнути семи. Окрім цього, ще одна система, "позапланова" восьма, може надійти Україні у тому випадку, якщо її передадуть Сполучені Штати.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:51

  Ukrainian написав:Україна нещодавно отримала від Німеччини нову систему протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у рамках військової допомоги від партнерів Київ веде перемовини про ще шість нових цих систем ППО, тобто загальна кількість нових "Петріотів" в України може сягнути семи. Окрім цього, ще одна система, "позапланова" восьма, може надійти Україні у тому випадку, якщо її передадуть Сполучені Штати.

+1ириска очень скоро и +2 до конца года

как говорил известный форумный "эксперт" с протухшими прогнозами "помощь только до лета 2023"...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:40

  Xenon написав:
❗️Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, — міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.



Говорить любой может - пусть вначале со своими фермерами справится, у которых то блокада то рабочих не хватает -

Польські фермери б'ють на сполох – через брак сезонних працівників під загрозою майбутній врожай полуниці. На полях можуть залишитися до 40% ягід.

Ситуація із сезонними працівниками може вплинути на всю економіку Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Польські фермери стикнулися із проблемою – не можуть знайти сезонних робітників із України, щоб збирати цьогорічний урожай полуниці. Старт сезону прогнозується вже на початку травня.

В останні роки за сезонні роботи у Польщі бралися переважно українці. Тепер через війну в Україні на польських полях працюють здебільшого або підлітки, або чоловіки від 60 років.

"Якщо ми не матимемо доступу до працівників із України, наша економіка, сільське господарство та промисловість зіткнуться із труднощами. Я маю господарство на 100 гектарів і відчуваю ці проблеми на власному досвіді. Нещодавно шукав 100 працівників для просапування полуниці, знайшов лише 50 людей", – розповів Цезарій Сигоцький.


https://www.rbc.ua/rus/travel/polovini- ... 41325.html
katso
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:44

  Xenon написав:
❗️Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, — міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.


"Звонільщіков" нехай повертають
Там і вік під них як раз зменшиои до 25ти, і фізкультуру(грушу ногамі мєсіть) вони полюбляють
барабашов
 
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  somilitark написав:
  flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід

Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад.
Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна?
Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей?
Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?

Оля-UA - ти вже встигла оновити свої данні та пишешь з бліндажу третьої штурмової з під Часового Яру?
Яка в тебе ВОС чи ти одружений на пані Флєр?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:11

Маркетингова ідея.
Туалетний папір з текстом Конституції України.
На упаковці логотип ТЦК :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:14

  flyman написав:
  Bobua написав:
  Hotab написав:Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню)
Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.



Ні.
Діти в традиційному селі -- то роб.сила.
Було навіть колись в новинах, що їх у школу не пускали, хай працюють... :(

То у місті одомашнені люди місця собі не знаходять і починається скиглення про “школи дорогі, секції дорогі, гуртки дорогі, табори дорогі...”


Втім, село програє в розвитку...
Але, елоїзація у ньому менша -- у війську більшість із сіл, таке є враження...

бебібум

а пілот гв'єртольота отєць-осємєнітєль
Айфони за щось же дарували :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:18

  UA написав:Маркетингова ідея.
Туалетний папір з текстом Конституції України.
На упаковці логотип ТЦК :mrgreen:

Краще усміхнене єбало володаря тієї яхти та "Шахтаря"
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барабашов
а пілот гв'єртольота отєць-осємєнітєль
Айфони за щось же дарували :mrgreen:

Бери 15-й про Макс, підфарбовуй чолку, чисть зуби і підходь.. відстрочку на 9м не обіцяю, як і нобелівку за першу в історії чоловічу вагітність.. :lol:
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