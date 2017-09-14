На Капітолійському пагорбі законодавці також висловлюють занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо лише для того, щоб тимчасово відбити вторгнення...Адміністрація Байдена довгий час стверджувала, що Київу належить вирішити, чим закінчити війну: чи відкинувши російські війська до кордону 1991 року, чи з вигідної позиції сідати за стіл переговорів....

...Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що українці повинні воювати, поки Кримський півострів, східна територія Донбасу та інші частини країни не повернуться під контроль Києва. Ця позиція зобов’язує Сполучені Штати до набагато більш тривалого конфлікту без жодних гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей

«Існує багато дискусій про те, як виглядає переможний фінал для України на даний момент», – сказав один із представників Демократичної партії Сенату.

...Конгресмен Білл Кітінг, який зустрівся із Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися проти Росії.

«Певний час триватиме період, коли я не думаю, що варто очікувати на якісь серйозні зміни», — сказав він.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

«Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб», — сказав він журналістам на борту Air Force One....

...Багато аналітиків конфлікту наполягають на тому, що дихотомія «виграти чи не програти» є надуманою. Про транш допомоги слід судити за тим, чи покращує він бойові та переговорні позиції України проти Росії, заявив Семюель Чарап з корпорації RAND.

«Важливо, що це може зменшити російський оптимізм щодо довгострокової гри і таким чином зробити Москву більш схильною до компромісу. Ми говоримо не про виграш чи програш, а про спектр більш або менш сприятливих умов для ендшпілю. Це дає українцям важливу перевагу для покращення цих умов», — зазначив він.