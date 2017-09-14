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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7874787578767877
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:44

Україна нещодавно отримала від Німеччини нову систему протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у рамках військової допомоги від партнерів Київ веде перемовини про ще шість нових цих систем ППО, тобто загальна кількість нових "Петріотів" в України може сягнути семи. Окрім цього, ще одна система, "позапланова" восьма, може надійти Україні у тому випадку, якщо її передадуть Сполучені Штати.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:51

  Ukrainian написав:Україна нещодавно отримала від Німеччини нову систему протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у рамках військової допомоги від партнерів Київ веде перемовини про ще шість нових цих систем ППО, тобто загальна кількість нових "Петріотів" в України може сягнути семи. Окрім цього, ще одна система, "позапланова" восьма, може надійти Україні у тому випадку, якщо її передадуть Сполучені Штати.

+1ириска очень скоро и +2 до конца года

как говорил известный форумный "эксперт" с протухшими прогнозами "помощь только до лета 2023"...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:40

  Xenon написав:
❗️Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, — міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.



Говорить любой может - пусть вначале со своими фермерами справится, у которых то блокада то рабочих не хватает -

Польські фермери б'ють на сполох – через брак сезонних працівників під загрозою майбутній врожай полуниці. На полях можуть залишитися до 40% ягід.

Ситуація із сезонними працівниками може вплинути на всю економіку Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Польські фермери стикнулися із проблемою – не можуть знайти сезонних робітників із України, щоб збирати цьогорічний урожай полуниці. Старт сезону прогнозується вже на початку травня.

В останні роки за сезонні роботи у Польщі бралися переважно українці. Тепер через війну в Україні на польських полях працюють здебільшого або підлітки, або чоловіки від 60 років.

"Якщо ми не матимемо доступу до працівників із України, наша економіка, сільське господарство та промисловість зіткнуться із труднощами. Я маю господарство на 100 гектарів і відчуваю ці проблеми на власному досвіді. Нещодавно шукав 100 працівників для просапування полуниці, знайшов лише 50 людей", – розповів Цезарій Сигоцький.


https://www.rbc.ua/rus/travel/polovini- ... 41325.html
katso
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:44

  Xenon написав:
❗️Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, — міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав він.


"Звонільщіков" нехай повертають
Там і вік під них як раз зменшиои до 25ти, і фізкультуру(грушу ногамі мєсіть) вони полюбляють
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 04:49

Надана Україні допомога від Сполучених Штатів Америки забезпечить потреби країни до кінця поточного року.

Про це під час брифінгу у середу, 24 квітня, повідомив радник президента США Джейк Салліван.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:+1ириска очень скоро и +2 до конца года
как говорил известный форумный "эксперт" с протухшими прогнозами "помощь только до лета 2023"...

Він був правий, але не у датах а у суцільному напрямку "від партнерів" І нічого не змінилося
На Капітолійському пагорбі законодавці також висловлюють занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо лише для того, щоб тимчасово відбити вторгнення...Адміністрація Байдена довгий час стверджувала, що Київу належить вирішити, чим закінчити війну: чи відкинувши російські війська до кордону 1991 року, чи з вигідної позиції сідати за стіл переговорів....
...Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що українці повинні воювати, поки Кримський півострів, східна територія Донбасу та інші частини країни не повернуться під контроль Києва. Ця позиція зобов’язує Сполучені Штати до набагато більш тривалого конфлікту без жодних гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей
«Існує багато дискусій про те, як виглядає переможний фінал для України на даний момент», – сказав один із представників Демократичної партії Сенату.
...Конгресмен Білл Кітінг, який зустрівся із Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися проти Росії.
«Певний час триватиме період, коли я не думаю, що варто очікувати на якісь серйозні зміни», — сказав він.
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.
«Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб», — сказав він журналістам на борту Air Force One....
...Багато аналітиків конфлікту наполягають на тому, що дихотомія «виграти чи не програти» є надуманою. Про транш допомоги слід судити за тим, чи покращує він бойові та переговорні позиції України проти Росії, заявив Семюель Чарап з корпорації RAND.
«Важливо, що це може зменшити російський оптимізм щодо довгострокової гри і таким чином зробити Москву більш схильною до компромісу. Ми говоримо не про виграш чи програш, а про спектр більш або менш сприятливих умов для ендшпілю. Це дає українцям важливу перевагу для покращення цих умов», — зазначив він.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Надана Україні допомога від Сполучених Штатів Америки забезпечить потреби країни до кінця поточного року.

Які саме?
24 квітня, 15:09 2024
Забудьте про контрнаступ». Рустамзаде — про те, як змінить перебіг війни американська зброя, і події, які можуть відбутися восени https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/viyn ... 12814.html

А раніше цей же експерт:
09 листопада, 2022
ВІЙСЬКОВИЙ АНАЛІТИК АГІЛ РУСТАМЗАДЕ: «СВІТ ПОКІНЧИТЬ ІЗ РОСІЄЮ Й ІРАНОМ. МИ ЦЕ ПОБАЧИМО В ПЕРСПЕКТИВІ ВІД КІЛЬКОХ МІСЯЦІВ ДО РОКУ» https://zn.ua/ukr/international/vijskov ... -roku.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 08:18

  Ukrainian написав:Надана Україні допомога від Сполучених Штатів Америки забезпечить потреби країни до кінця поточного року.

Про це під час брифінгу у середу, 24 квітня, повідомив радник президента США Джейк Салліван.

Це добре.
(Але йому у відповідь) Кулеба каже, що "Він наголосив, що відновлення військової допомоги США, яке місяцями стримувалося республіканцями, буде недостатньо, щоб перемогти Росію."
https://www.unian.ua/weapons/shchos-ne- ... 15885.html

І додає:
*"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – каже голова МЗС України.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оно конечно ємоциональо приятно что трохи защемили бегунцов.
Но практического толку не будет.
Они ,в свою очередь,на ємоциях дистанцируются от Украины, примкнут к русской диаспоре, в конечном итоге к русскому миру.
А ведь можно было лайтово разрулить через пресловутое экономическое бронирование. 300 евро в месяц для женщин 25-45 и мужчин 45-60, 600 для мужчин 25-45.Чувствовали бы реальную причастность к войне, а не как сейчас какой-то
бегунец-глиномес из ЮК рассказывает как на его гроши Крым надо отвоевывать.
Для верности договориться с Европой что ВНЖ не давать без согласования с УКраиной.
Но нет же, треба социалистическую справедливость, сделать из работающих людей предпенсионного возраста в УКраине "ухилянтов", а в ЕС - нелегалов-апатридов посередине между русским и арабским миром.
Спрашивается чего ухавших жиночок не щимят ради демографического фронта, и зачем 16-17 летних выпускали если "война на годы" и таргетирование 1991 сохраняется.
Я думаю что временно воскресшее в 2022 среди некоторых крымчан украинофильство снова угасло
Так точно проиграем не только территории, но и как этнос
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 25 кві, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 08:46

  d44 написав:
На
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.
«Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб», — сказав він журналістам на борту Air Force One....

Є у вас план, містер Фікс?

Да навіть у Порошенка і Ко є план:
https://m.gazeta.ua/articles/travels/_r ... ko/1174237

Чудний,правда, план.
В якому "Отже, перше – це Тауруси", коли Шольц вперся:
"Но что касается того вида вооружения о котором вы сказали - мое решение не изменится", - ответил Шольц на вопрос журналиста о передаче ракет Taurus Украине."
https://www.unian.net/weapons/olaf-shol ... 15666.html
detroytred
 
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