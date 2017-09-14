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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 787678777878787978807881>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:02

  fox767676 написав:Оно конечно ємоциональо приятно что трохи защемили бегунцов.
Но практического толку не будет.
Они ,в свою очередь,на ємоциях дистанцируются от Украины, примкнут к русской диаспоре, в конечном итоге к русскому миру.
А ведь можно было лайтово разрулить через пресловутое экономическое бронирование. 300 евро в месяц для женщин 25-45 и мужчин 45-60, 600 для мужчин 25-45.Чувствовали бы реальную причастность к войне, а не как сейчас какой-то
бегунец-глиномес из ЮК рассказывает как на его гроши Крым надо отвоевывать.
Для верности договориться с Европой что ВНЖ не давать без согласования с УКраиной.
Но нет же, треба социалистическую справедливость, сделать из работающих людей предпенсионного возраста в УКраине "ухилянтов", а в ЕС - нелегалов-апатридов посередине между русским и арабским миром.
Спрашивается чего ухавших жиночок не щимят ради демографического фронта, и зачем 16-17 летних выпускали если "война на годы" и таргетирование 1991 сохраняется.
Я думаю что временно воскресшее в 2022 среди некоторых крымчан украинофильство снова угасло
Так точно проиграем не только территории, но и как этнос


Та ВЫ что ?

Вот так ,возьмем и проиграем ?
Вот вы выдаете себя за "патриота ", но сомневаться кто вы есть НЕ ПРИХОДИТСЯ .

Вы проведите встречи с родственниками погибших за Украину и расскажите им , что не надо щемить подусравшыхся мужичков среднего возраста и все переложить на репродуктивных женщин и так терпящих самые большие неудобства в связи с войной .
И добавьте , что не будут вас любить , не победите ....
Все ваши мысли о этической стороне очень ущербны .
судя по цифрам в аватарке 767676 вы еще призывной .
Ну ,думаю вы еще нам напишите с блиндажа .
С нескрываемым презрением .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:04

те кто пишут "помощи идёт достаточно", "мы побеждаем" и "воюем до последнего украинца", "полная мобилизация" как раз и есть агенты кремля или полезные идиоты. Для войны такой интенсивности военной помощи нужно на 3 рда в месяц, и столько же финасовой. Все военные с кем я общаюсь говорят обратное. Цифры помощи которые анонсируются с виду красивые, время покажет что из обещанного реально приедет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ожидаемо основа пакета - рассходники снаряды-ракеты.
Пусковых пэтриот и насамз нет.
Но на "НВ" какой-то "воен.єксперт" рассказывает как в єтом году надо освободить Крым, а в следущем - Луганск с Донецком.
Я не эксперт, и в военном деле ни бум-бум, но с помощи рукоятки пистолета бы допытался у воен.эксперта, где таких учили, на мои деньги и деньги моих родителей
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:11

  холява написав:
  fox767676 написав:Оно конечно ємоциональо приятно что трохи защемили бегунцов.
Но практического толку не будет.
Они ,в свою очередь,на ємоциях дистанцируются от Украины, примкнут к русской диаспоре, в конечном итоге к русскому миру.
А ведь можно было лайтово разрулить через пресловутое экономическое бронирование. 300 евро в месяц для женщин 25-45 и мужчин 45-60, 600 для мужчин 25-45.Чувствовали бы реальную причастность к войне, а не как сейчас какой-то
бегунец-глиномес из ЮК рассказывает как на его гроши Крым надо отвоевывать.
Для верности договориться с Европой что ВНЖ не давать без согласования с УКраиной.
Но нет же, треба социалистическую справедливость, сделать из работающих людей предпенсионного возраста в УКраине "ухилянтов", а в ЕС - нелегалов-апатридов посередине между русским и арабским миром.
Спрашивается чего ухавших жиночок не щимят ради демографического фронта, и зачем 16-17 летних выпускали если "война на годы" и таргетирование 1991 сохраняется.
Я думаю что временно воскресшее в 2022 среди некоторых крымчан украинофильство снова угасло
Так точно проиграем не только территории, но и как этнос


Та ВЫ что ?

Вот так ,возьмем и проиграем ?
Вот вы выдаете себя за "патриота ", но сомневаться кто вы есть НЕ ПРИХОДИТСЯ .

Вы проведите встречи с родственниками погибших за Украину и расскажите им , что не надо щемить подусравшыхся мужичков среднего возраста и все переложить на репродуктивных женщин и так терпящих самые большие неудобства в связи с войной .
И добавьте , что не будут вас любить , не победите ....
Все ваши мысли о этической стороне очень ущербны .
судя по цифрам в аватарке 767676 вы еще призывной .
Ну ,думаю вы еще нам напишите с блиндажа .
С нескрываемым презрением .


Ваш племенники-бегунцы которым вы помогали сидят сейчас в русских пельменных по европе.
Писать будете вы, а я надиктовывать вам чистосердечное признание как вы вредили Украине по заданию русских фашистов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 25 кві, 2024 09:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:11

vitaliiangel


те кто пишут "помощи идёт достаточно", как раз и есть агенты кремля или полезные идиоты



Надана Україні допомога від Сполучених Штатів Америки забезпечить потреби країни до кінця поточного року.

Про це під час брифінгу у середу, 24 квітня, повідомив радник президента США Джейк Салліван.


США - полезные идиоты Кремля?

Все военные с кем я общаюсь говорят обратное.

Кто? Кроме Успиха. Кто эти люди? Тот «жирный полковник тыловая крыса»? С какими военным Виталий ты общаешься?

Пусковых пэтриот и насамз нет.


Если нет в первом млрд дол, то нигде нет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:16

  Hotab написав:vitaliiangel

Все военные с кем я общаюсь говорят обратное.

Кто? Кроме Успиха. Кто эти люди? Тот «жирный полковник тыловая крыса»? С какими военным Виталий ты общаешься?

Пусковых пэтриот и насамз нет.


Если нет в первом млрд дол, то нигде нет?


А если найду :mrgreen:
Вы поразительно недальновидны, для человека с высшим, тем более(?) военным образованием.
Конечно они будут, в н-ом пакете, только Украина не досчитается к тому времени еще несколько обьектов критической инфраструктуры.
Как и Залужному, вам надо изучать про ценность активов во времени
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:19

fox767676
Вы поразительно недальновидны, для человека с высшим, тем более(?) военным образованием.


Вы утверждаете что в пакете сша нет пусковых ПВО. Я говорю они есть, но не в первом млрд дол, но недальновидный я. Так это вы не видите далее первого из 61 миллиарда, или я?

Как и Залужному, вам надо изучать про ценность активов во времени


Вы нарезаете задачи мне и Залужному. Кто вы , чтобы это делать?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:20

  Hotab написав:vitaliiangel
Пусковых пэтриот и насамз нет.


Если нет в первом млрд дол, то нигде нет?

Чого в ЗМІ немає, того немає :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:21

  Hotab написав:fox767676
Вы поразительно недальновидны, для человека с высшим, тем более(?) военным образованием.


Вы утверждаете что в пакете сша нет пусковых ПВО. Я говорю они есть, но не в первом млрд дол, но недальновидный я. Так это вы не видите далее первого из 61 миллиарда, или я?



А вторую часть глазки устали читать, аа ???
Много букв ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:23

fox767676

А вторую часть глазки устали читать, аа ???
Много букв ?


Там где вы пишете о своем скрытом садизме с рукояткой пистолета? Нет, видел
Hotab
 
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  #<1 ... 787678777878787978807881>
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