fox767676 написав:

Оно конечно ємоциональо приятно что трохи защемили бегунцов.Но практического толку не будет.Они ,в свою очередь,на ємоциях дистанцируются от Украины, примкнут к русской диаспоре, в конечном итоге к русскому миру.А ведь можно было лайтово разрулить через пресловутое экономическое бронирование. 300 евро в месяц для женщин 25-45 и мужчин 45-60, 600 для мужчин 25-45.Чувствовали бы реальную причастность к войне, а не как сейчас какой-тобегунец-глиномес из ЮК рассказывает как на его гроши Крым надо отвоевывать.Для верности договориться с Европой что ВНЖ не давать без согласования с УКраиной.Но нет же, треба социалистическую справедливость, сделать из работающих людей предпенсионного возраста в УКраине "ухилянтов", а в ЕС - нелегалов-апатридов посередине между русским и арабским миром.Спрашивается чего ухавших жиночок не щимят ради демографического фронта, и зачем 16-17 летних выпускали если "война на годы" и таргетирование 1991 сохраняется.Я думаю что временно воскресшее в 2022 среди некоторых крымчан украинофильство снова угаслоТак точно проиграем не только территории, но и как этнос