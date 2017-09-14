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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78777878787978807881>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:26

З ППО дійсно хрєнь...

Рівень постачання ППО регулює рівень руйнувань від ракет.
По суті виходить, що партнерів задовольняє отакі рівні руйнувань...
Отже поставити ППО (яке в них було) могли і раніше.
До! вибиття ракетами генерації електрики.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:27

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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:28

fox767676

Я уверен , что мы доживем до победы .
Нас всех рассудит Господь .

Я не любитель переписываться и что то доказывать тем кто сами о себе написали .
Ваша фраза " Так точно проиграем не только территории, но и как этнос " никуда не делась .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто всі плани перемоги базуються саме на партнерах. А вони, партнери, очікують від нас цього плану.
Замкнене коло. Яке можуть (повинні) розірвати саме партнери.
Я вже висловлював свою думку, що на початку війни захід вирішив відновити світовий порядок руками українців. У України чіткий план - кордони 91-го. Відновлення кордонів 91-го є відновленням світового порядку який був до цього. Тому і звернули стамбульські перемовини. Україні пообіцяли підтримку. Але як завжди виявилося з Україною "скільки потрібно" не означало для них "до перемоги України". Що там сталося далі хз, може дійсно пуйло ядеркою махає, але з середини минулого року нам кажуть що "вирішуйте самі що для вас перемога, але от бачите -не виходить з кордонами 91-го, покращуйте позицію для переговорів" Бити батька гуртом" ніхто вже не хоче
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:33

  холява написав:fox767676

Я уверен , что мы доживем до победы .
Нас всех рассудит Господь .

Я не любитель переписываться и что то доказывать тем кто сами о себе написали .
Ваша фраза " Так точно проиграем не только территории, но и как этнос " никуда не делась .

Ну ви на ключові слова дивіться в опонентів. Які докорінно змінюють сенс.
Бо ці рефлексії...

Ключове слово -- "так".
Тобто Фокс виступає проти саме оцього "так" (тільки проти саме отого підходу). А не за точно програш, як таковий.
Тобто з іншими умовами - точно не програємо!

Спробуйте розуміти людей...
Вам же самому стане комфортно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:35

  fox767676 написав:
Ваш племенники-бегунцы которым вы помогали сидят сейчас в русских пельменных по европе.
Писать будете вы, а я надиктовывать вам чистосердечное признание как вы вредили Украине по заданию русских фашистов


Я не скрывал это .
Точно и им достанется . Сто процентов будут воевать .

Но вот между мной и вами есть мааааленькая разница в "18 месяцев и один день" .
Надиктовывать ))))) . Я сначала ваши мозги понюхаю .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:36

  detroytred написав:З ППО дійсно хрєнь...

Рівень постачання ППО регулює рівень руйнувань від ракет.
По суті виходить, що партнерів задовольняє отакі рівні руйнувань...
Отже поставити ППО (яке в них було) могли і раніше.
До! вибиття ракетами генерації електрики.

Хіба тільки з ППО (була) хрінь? На протязі майже півроку через політичні потрясіння в США ми тимчасово не отримували левову частину допомоги. Конфлікт воегулювався, ми почали отримувати все зразу на весь 24 рік. І це без врахування Європи. Але за піврічний пів голод ми втратили багато. І не тільки енергетику
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:37

  fox767676 написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

Все военные с кем я общаюсь говорят обратное.

Кто? Кроме Успиха. Кто эти люди? Тот «жирный полковник тыловая крыса»? С какими военным Виталий ты общаешься?

Пусковых пэтриот и насамз нет.


Если нет в первом млрд дол, то нигде нет?


А если найду :mrgreen:
Вы поразительно недальновидны, для человека с высшим, тем более(?) военным образованием.
Конечно они будут, в н-ом пакете, только Украина не досчитается к тому времени еще несколько обьектов критической инфраструктуры.
Как и Залужному, вам надо изучать про ценность активов во времени

хороша ложка к обеду, а не через рік, хоча і на цьому дякую, не забули
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:39

  холява написав:
  fox767676 написав:Оно конечно ємоциональо приятно что трохи защемили бегунцов.
Но практического толку не будет.
Они ,в свою очередь,на ємоциях дистанцируются от Украины, примкнут к русской диаспоре, в конечном итоге к русскому миру.

Так точно проиграем не только территории, но и как этнос


Та ВЫ что ?

Вот так ,возьмем и проиграем ?
Вот вы выдаете себя за "патриота ", но сомневаться кто вы есть НЕ ПРИХОДИТСЯ .


С нескрываемым презрением .

Шо ты злой такой , на людей кидаешся , бесися шо бизнес с кацапами накрылся?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:41

  detroytred написав:
  холява написав:fox767676

Я уверен , что мы доживем до победы .
Нас всех рассудит Господь .

Я не любитель переписываться и что то доказывать тем кто сами о себе написали .
Ваша фраза " Так точно проиграем не только территории, но и как этнос " никуда не делась .

Ну ви на ключові слова дивіться в опонентів. Які докорінно змінюють сенс.
Бо ці рефлексії...

Ключове слово -- "так".
Тобто Фокс виступає проти саме оцього "так" (тільки проти саме отого підходу). А не за точно програш, як таковий.
Тобто з іншими умовами - точно не програємо!

Спробуйте розуміти людей...
Вам же самому стане комфортно.


Написано , те що написано .
На війні , як ми бачимо питання єтіки не головні .
Головне ПЕРЕМОГА .
І коли якийсь "обісравшийся герой форума "( не в армії ) починає писати про "обов,язки репродуктивних жінок" і невинуватисть з,єбнувшіх з України ( бо ми когось можемо втратити )мене підкидує .
холява
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  #<1 ... 78777878787978807881>
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