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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7878787978807881>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:42

  d44 написав:
  detroytred написав:Тобто всі плани перемоги базуються саме на партнерах. А вони, партнери, очікують від нас цього плану.
Замкнене коло. Яке можуть (повинні) розірвати саме партнери.
Я вже висловлював свою думку, що на початку війни захід вирішив відновити світовий порядок руками українців. У України чіткий план - кордони 91-го. Відновлення кордонів 91-го є відновленням світового порядку який був до цього. Тому і звернули стамбульські перемовини. Україні пообіцяли підтримку. Але як завжди виявилося з Україною "скільки потрібно" не означало для них "до перемоги України". Що там сталося далі хз, може дійсно пуйло ядеркою махає, але з середини минулого року нам кажуть що "вирішуйте самі що для вас перемога, але от бачите -не виходить з кордонами 91-го, покращуйте позицію для переговорів" Бити батька гуртом" ніхто вже не хоче

В цю канву точнісінько вкладається зізнання Джонсона:

""Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України". Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО – якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, – то цієї повної катастрофи можна було б уникнути", - зазначив він"
https://www.unian.ua/war/dzhonson-nazva ... 27842.html

Тільки дипломатично загорнув у красиву обгортку про два стільці))

Офігєть:
*І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:48

  detroytred написав:Тільки дипломатично загорнув у красиву обгортку про два стільці))
Бачиш різницю між поведінкою наших партнерів і своєю?
Я наприклад бачу наступне
Партнери , не зважаючи на те що НІЧОГО НАМ НЕ ВИННІ - періодично признають свої помилки
Ти , сидиш обісраний від страху і пробуєш своїм гімном навколишніх позамазувати.

Перечитай десять своїх останніх повідомлень і знайди хоча б три де б ти РАДІВ що нам допомагають

Знайшов -чи ні?

А тепер нагадаю як діє ворог
Три повідомлення в плюс (або нейтральні) - щоб йому почали вірити
Сім повідомлень - жорсткої брехні( по Гебельсу)....
Ти не ворог-ти .... корисний....
А далі , корисні ідіоти самі все зроблять.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:52

  detroytred написав:Він вважає, що тут казарма і треба по військовому нахиляти, давити, просувати свою волю.
Труси -хрестик
З одного боку ти вважаєш що потрібні можновладці які повинні навязувати правильну поведінку і тоді в таких як ти все буде добре
А тут по твоєму Хотаб не повинен навязувати корисним ідіотам правильну лінію поведінки?

Ти в своїй голові спочатку розберись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:52

  detroytred написав:Він вважає, що тут казарма і треба по військовому нахиляти, давити, просувати свою волю.
сколько волка не корми казарма наше фсьё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Він вважає, що тут казарма і треба по військовому нахиляти, давити, просувати свою волю.
сколько волка не корми казарма наше фсьё.
Ти випадково не помітив що надворі війна?
І які дії під час війни потрібні?
Як на мене - мобілізаційні...тобто ті які ДОПОМАГАЮТЬ щоб перемогти..
а ти так і застряг в дитячих образах на всіх і вся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:57

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Він вважає, що тут казарма і треба по військовому нахиляти, давити, просувати свою волю.
сколько волка не корми казарма наше фсьё.

Не мрій. Тебе чекає власноручно виритий бліндаж
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:58

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.


когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам
иначе это просто ваши хотелки.

Семейный кодекс статья 181


это частный случайкоторый описывает содержание родителями.
но он не единственный. если на детей не платятся алименты и военнообязанный проживает совместно с детьми и их матерью - то суд может принять к рассмотрению это как доказательство содержания.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пиндосы очередной раз кинули, а эти как дети радуются, 60 летние инфанты. Я уже раз радовался точно в такой ситуации, сидел байден и торжественно подписывал ленд лиз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 10:10

  vitaliiangel написав:те кто пишут "помощи идёт достаточно", "мы побеждаем" и "воюем до последнего украинца", "полная мобилизация" как раз и есть агенты кремля или полезные идиоты. Для войны такой интенсивности военной помощи нужно на 3 рда в месяц, и столько же финасовой.


"колеги" роблять вид що не розуміють загальний напрям руху, як і написав фокс.
для переможної війни (і щоб в процесі не закінчилися всі українці), допомоги потрібно на порядок більше. А зараз скоріше ми (а не рф) та сама жаба яку повільно варять підливаючи кипятку.
Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 10:12

  detroytred написав:
Так таке вже було. Ти пропустив. Від СТМ.
Я тоді запитав: скільки отаких повідомлень потрібно? Визначте. І видам на гора з перевиконанням.
Як у совдепі...

Прально, каждый глава должен защищать свой клуб. Клуб унылых в надёжно унылых руках!
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