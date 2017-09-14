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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:13
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
те кто пишут "помощи идёт достаточно", "мы побеждаем" и "воюем до последнего украинца", "полная мобилизация" как раз и есть агенты кремля или полезные идиоты. Для войны такой интенсивности военной помощи нужно на 3 рда в месяц, и столько же финасовой.
"колеги" роблять вид що не розуміють загальний напрям руху, як і написав фокс.
для переможної війни (і щоб в процесі не закінчилися всі українці), допомоги потрібно на порядок більше. А зараз скоріше ми (а не рф) та сама жаба яку повільно варять підливаючи кипятку.
Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах
Пофантазую... після закінчення парагвайської війни буде достатньо місця та інфраструктури щоб відселяти з золотого мільярду небажаних елементів в тому числі емігрантів різного кольору шкіри та віросповідання, але без НАТО і ЄС, і знову 52 млн, а може і більше. Win-win стратегія. Аборигени будуть як в США, дуже соціально захищенні, для них навіть введуть квоти на діверсіті.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 25 кві, 2024 10:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:26
BeneFuckTor написав:
В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.
Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію
, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...
видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані
, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%
, то зараз готовий тупо в іспанію
жити бомжом на пляжі.
а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?
Був готовий (аж на 90%) оновити дані в ТЦК, але зупинили видачу закордонних паспортів..))) Тепер тільки в Іспанію..через Кацапію)))
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