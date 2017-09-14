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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:13
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
те кто пишут "помощи идёт достаточно", "мы побеждаем" и "воюем до последнего украинца", "полная мобилизация" как раз и есть агенты кремля или полезные идиоты. Для войны такой интенсивности военной помощи нужно на 3 рда в месяц, и столько же финасовой.
"колеги" роблять вид що не розуміють загальний напрям руху, як і написав фокс.
для переможної війни (і щоб в процесі не закінчилися всі українці), допомоги потрібно на порядок більше. А зараз скоріше ми (а не рф) та сама жаба яку повільно варять підливаючи кипятку.
Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах
Пофантазую... після закінчення парагвайської війни буде достатньо місця та інфраструктури щоб відселяти з золотого мільярду небажаних елементів в тому числі емігрантів різного кольору шкіри та віросповідання, але без НАТО і ЄС, і знову 52 млн, а може і більше. Win-win стратегія. Аборигени будуть як в США, дуже соціально захищенні, для них навіть введуть квоти на діверсіті.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 25 кві, 2024 10:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:26
BeneFuckTor написав:
В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.
Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію
, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...
видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані
, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%
, то зараз готовий тупо в іспанію
жити бомжом на пляжі.
а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?
Був готовий (аж на 90%) оновити дані в ТЦК, але зупинили видачу закордонних паспортів..))) Тепер тільки в Іспанію..через Кацапію)))
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:34
Letusrock написав:
для переможної війни (і щоб в процесі не закінчилися всі українці), допомоги потрібно на порядок більше.
Для декокупації херсонської і запорізької областей потрібно в рази більше зброї,
і треба буде готовим до великих втрат, і не факт що вдасться втримати навною чисельністю населення України. Мабуть ці сумніви озвучували євроатлантичні друзі, і незграбні спроби примусової репатриації бігунців як реакція на ці сумніви.
Для деокупації Криму-Донбасу ніяких порядків не вистачить, потрібна коаліція з провідних військових країн НАТО та щонайменш зелене світло\ядерна парасолька від США.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:51
fox767676 написав:
потрібна коаліція з провідних військових країн НАТО
я тоже думаю если договориться не получится (из рф звучат хрюки что договариваться нет смысла т.к. инициатива на их стороне) тогда остаётся один приемлимый вариант - все страны заинтересованные в завершении конфликта могут включиться со своим арсеналом и бюджетом и закончить войну за неделю.
Ещё в 22м было понятно одна Украина не справится. До сих пор кроме подачек не сделано ничего. Да нам ничего не должны (и в НАТО нас принять никто не обещал) но есть другая плоскость, насколько запад готов терпеть беспредел пуйла?
Допустим нас ни в один союз (НАТО/ЕС) не берут, неприятно но это только один вопрос, всё равно зачем разрешать гопнику быковать? Этот момент не понятен. Вроде бы все цивилизованные страны за Украину, почему тогда события развиваются не в нашу пользу. На словах одно, а на табло другое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 25 кві, 2024 10:55, всього редагувалось 3 разів.
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2
Додано: Чет 25 кві, 2024 10:53
vitaliiangel написав: fox767676 написав:
потрібна коаліція з провідних військових країн НАТО
я тоже думаю если договориться не получится (из рф звучат хрюки что договариваться нет смысла т.к. инициатива на их стороне) тогда остаётся один приемлимый вариант - все страны заинтересованные в завершении конфликта могут включиться со своим арсеналом и бюджетом и закончить войну за неделю.
Ещё в 22м было понятно одна Украина не справится. До сих пор кроме подачек не сделано ничего. Да нам ничего не должны (и в НАТО нас принять никто не обещал) но есть другая плоскость, насколько запад готов терпеть беспредел пуйла?
Допустим нас ни в один союз (НАТО/ЕС) не берут, неприятно но это только один вопрос, а разрешать гопнику быковать - другой. Этот момент не понятен. Вроде бы все цивилизованные страны за Украину, почему тогда события развиваются не в нашу пользу?
поки тузік рве грілку до інших в нього нема інтересу
мене інше смущає, що там борцуни за гендерну рівність навіть не заїкаються про попрання прав М1860 в країні кандидаті в члени ЄС
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3
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:06
У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:09
detroytred написав:
З ППО дійсно хрєнь...
Рівень постачання ППО регулює рівень руйнувань від ракет.
По суті виходить, що партнерів задовольняє отакі рівні руйнувань...
Отже поставити ППО (яке в них було) могли і раніше.
До! вибиття ракетами генерації електрики.
Позиція "Заходу" зрозуміла і незмінна - ні перемоги, ні поразки, все має закінчитись перемовинами. То ж допомогу надали не для нових контрнаступів, а лише щоб повернути баланс сил, покращити наші переговорні позиції, бо пуйло, окрилене щоденними просуваннями, значно збільшило апетити. Мало ППО, затримки з F16..., щоб і ми не окрилялись кордонами 91, не затягували війну ще на роки, а стали реалістами.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:14
Schmit написав:
ні перемоги, ні поразки
это границы 2022. Потеря Мелитополя, Мариуполя почти всей херсонской области - поражение, какими бы вишенками его не украшали. В 2022 смотрел марафон помню как после Стамбула там все запели типа всё мы побеждаем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 25 кві, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:14
whois2010 написав:
У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
Инвалидность выдаёт местная МСЕК. Учитывая описанное он минимум инвалид 2 группы. МСЕК в первый раз что бы прикрыться выдаст термином на 1 рік. После он сможет списаться. И в пенсионном сделать удостоверение.
Один человек это не потянет, должны помочь родственники. Доки все с госпиталей на руках? Тогда комиссия может и пробить безтерминово, если трубки в желудке.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:19
stm написав: whois2010 написав:
У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
Инвалидность выдаёт местная МСЕК. Учитывая описанное он минимум инвалид 2 группы. МСЕК в первый раз что бы прикрыться выдаст термином на 1 рік. После он сможет списаться. И в пенсионном сделать удостоверение.
Один человек это не потянет, должны помочь родственники. Доки все с госпиталей на руках? Тогда комиссия может и пробить безтерминово, если трубки в желудке.
На комісію чогось потрібно буде їхати в Чернігів. Документи виписні є, але я не вникав достеменно. Навіть якщо колись через час дадуть інвалідність, за який кошт мають існувати весь цей час люди, яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.
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