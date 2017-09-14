whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село. Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс. Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн. Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
Инвалидность выдаёт местная МСЕК. Учитывая описанное он минимум инвалид 2 группы. МСЕК в первый раз что бы прикрыться выдаст термином на 1 рік. После он сможет списаться. И в пенсионном сделать удостоверение. Один человек это не потянет, должны помочь родственники. Доки все с госпиталей на руках? Тогда комиссия может и пробить безтерминово, если трубки в желудке.
тим часом молоді поізносівшиєся воєнпєнси отримують 20К та відправляють таких "дідів" відсвічувати в теплік, система захищена надійно
героям ставшими инвалидами по 800 а подизносимщимся летунам 20тыс + бронь. Справедливость что я могу сказать. Менять надо если не всё, то многое. Иначе в такую жопу свалимся что 90е раем покажутся. Они доиграются с разделением людей на сорта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 11:33, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав:На комісію чогось потрібно буде їхати в Чернігів. Документи виписні є, але я не вникав достеменно. Навіть якщо колись через час дадуть інвалідність, за який кошт мають існувати весь цей час люди, яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.
Соц.страх по месту прописки заявление на субсидию и через месяц выдаётся субсидия, покрывающая полностью электрику и коммуналку. Ещё раз, в любой стране очень плохо быть одиночкой попавшим в трудные, жизненные обстоятельства. Если человек в депрессии то он не бегает по инстанциям, мы с Вами уже насчитали их 3. И так в любой стране, не за тобой бегают, а ты бегаешь. Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.