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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7880788178827883>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:19

  stm написав:
  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.

Инвалидность выдаёт местная МСЕК. Учитывая описанное он минимум инвалид 2 группы. МСЕК в первый раз что бы прикрыться выдаст термином на 1 рік. После он сможет списаться. И в пенсионном сделать удостоверение.
Один человек это не потянет, должны помочь родственники. Доки все с госпиталей на руках? Тогда комиссия может и пробить безтерминово, если трубки в желудке.

тим часом молоді поізносівшиєся воєнпєнси отримують 20К та відправляють таких "дідів" відсвічувати в теплік, система захищена надійно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:20

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:Зображення

як і передбачав Соскін
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:21

  whois2010 написав:яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.
пздц у меня только комуналка 2400
  whois2010 написав:місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок.
если за ним некому ухаживать государство выпишит бесплатную сиделку, в трубочку кормить и мешочек чистить? энтеральное питание 400 грн самое дешёвое https://maudau.com.ua/product/enteralne ... smEALw_wcB
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В этом всем феерическом бардаке меня радует только одно, что дальше жить мы будем хоть и бедно и холодно, но хотя бы не в проголодь. Хотя...
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:26

  Mimohod написав:В этом всем феерическом бардаке меня радует только одно, что дальше жить мы будем хоть и бедно и холодно, но хотя бы не в проголодь. Хотя...

в отчёте нбу за 2023 говорилось что это был год рекордного урожая овощей и фруктов. Чё-то по ценам я этого не увидел.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:27

flyman
тим часом молоді поізносівшиєся воєнпєнси отримують 20К та відправляють таких "дідів" відсвічувати в теплік, система захищена надійно


Сплачуючи в бюджет податків в кілька разів більше. А скільки екс-циудильщик сіськи муха?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:30

героям ставшими инвалидами по 800 а подизносимщимся летунам 20тыс + бронь. Справедливость что я могу сказать. Менять надо если не всё, то многое. Иначе в такую жопу свалимся что 90е раем покажутся. Они доиграются с разделением людей на сорта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:31

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:ні перемоги, ні поразки
это границы 2022. Потеря Мелитополя, Мариуполя почти всей херсонской области - поражение, какими бы вишенками его не украшали.

Для колективного заходу це не поразка, а лише незначні територіальні уступки заради миру.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:38

  whois2010 написав:На комісію чогось потрібно буде їхати в Чернігів. Документи виписні є, але я не вникав достеменно. Навіть якщо колись через час дадуть інвалідність, за який кошт мають існувати весь цей час люди, яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.

Соц.страх по месту прописки заявление на субсидию и через месяц выдаётся субсидия, покрывающая полностью электрику и коммуналку.
Ещё раз, в любой стране очень плохо быть одиночкой попавшим в трудные, жизненные обстоятельства. Если человек в депрессии то он не бегает по инстанциям, мы с Вами уже насчитали их 3. И так в любой стране, не за тобой бегают, а ты бегаешь. Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.
stm
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