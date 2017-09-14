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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7880788178827883
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:45

  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.

54 роки це найкращій вік для проходження військової служби :mrgreen:
Знаю багато військових пенсіонерів
Жодного старшого за 47 не мобілізували
Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів :mrgreen:

В ссср мобілізували з 15 років.
Молоді, дурні в атаку з однією гвинтівкою мосіна на трьох хоч які шанси на успіх.
40 річні віддавали перевагу кулі в спину від НКВДешника.

На війні важливий рівень адреналину та тестостерону.
Навчання, при арт обстрілі чи авіаударі підвищую шанси на виживання на 5-10%, не більше.
Як співав відомий корейській виконавець
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49

  UA написав:Як співав відомий корейській виконавець
а потом его перепела металлика
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49

  stm написав:
  whois2010 написав:На комісію чогось потрібно буде їхати в Чернігів. Документи виписні є, але я не вникав достеменно. Навіть якщо колись через час дадуть інвалідність, за який кошт мають існувати весь цей час люди, яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.

Соц.страх по месту прописки заявление на субсидию и через месяц выдаётся субсидия, покрывающая полностью электрику и коммуналку.
Ещё раз, в любой стране очень плохо быть одиночкой попавшим в трудные, жизненные обстоятельства. Если человек в депрессии то он не бегает по инстанциям, мы с Вами уже насчитали их 3. И так в любой стране, не за тобой бегают, а ты бегаешь. Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.

це як джек пот виграти
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:50

  flyman написав:тим часом молоді поізносівшиєся воєнпєнси отримують 20К та відправляють таких "дідів" відсвічувати в теплік, система захищена надійно

поізносівшиєся воєнпєнси це професійні уклоністи.
Навіть устав знають.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:52

  flyman написав:
  stm написав:
  whois2010 написав:На комісію чогось потрібно буде їхати в Чернігів. Документи виписні є, але я не вникав достеменно. Навіть якщо колись через час дадуть інвалідність, за який кошт мають існувати весь цей час люди, яких "родіна позвала", а тепер оцінює їх у 800грн на місяць.

Соц.страх по месту прописки заявление на субсидию и через месяц выдаётся субсидия, покрывающая полностью электрику и коммуналку.
Ещё раз, в любой стране очень плохо быть одиночкой попавшим в трудные, жизненные обстоятельства. Если человек в депрессии то он не бегает по инстанциям, мы с Вами уже насчитали их 3. И так в любой стране, не за тобой бегают, а ты бегаешь. Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.

це як джек пот виграти

Судя по стилю жизни и высказываниям у вас неплохой шанс, более 50% точно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:52

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Як співав відомий корейській виконавець
а потом его перепела металлика

це невдахи, які не попали в клуб 27 (не плутати із клуб200К та клуб50К)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:55

  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.


Прочитал ......
"Патриот "- вы описали самые обычные реанимационные действия врачей , которые все сделали для поддержания жизненных функций пациента .

Поводимому был подключен к ИВЛ (на укр . ШВЛ штуч. вен. леген). Были "поставлены проходы "(катетеры ) для быстрого доступа к венам и артериям . Заштробирован (аНесты поймут ). Были установлены моче и калоприемники .
Был установлен торокальный(легкие ) , желудочный приемники , и многое другое .
Вы не будучи специалистом , делаете вывод -ИНВАЛИД .

Не доехав даже на войну -заболел . Ему платят 800 гр.
А ему должны сколько платить .?
Его фактически ВОСКРЕСИЛИ . Знаете сколько это стоит ?
Естественно его состояние сейчас не может вызывать восторга .
ВЛК и установит его способности .

А слово СКАЛИЧЕННЫЙ , потрудитесь ответить хотяб себе ----- КЕМ ?

..... и вот эти эмоции просто "завораживают"
Что же вы не описали подвиг врачей которые вытащили человека с того света ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах


при умовно-оптимістичному сценарії, влітку цього року інтенсіфікуються перемовини між світовими гравцями що призведуть до РПВ по ЛБЗ з 25.05.2025.
Ще пару років на повернення до майже цівільного життя, скоріш за все за цей час більшість чоловіків прогонять через базову військову підготовку.
fox767676
 
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