Додано: Чет 25 кві, 2024 12:26

UA написав: 54 роки це найкращій вік для проходження військової служби

Знаю багато військових пенсіонерів

Жодного старшого за 47 не мобілізували

Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів

54 роки це найкращій вік для проходження військової службиЗнаю багато військових пенсіонерівЖодного старшого за 47 не мобілізувалиОдин в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів

ви упускаєте один момент, який знають військрві пенсіонери і від того чудово себе почувають, ну принаймні більшість з них - всі вони в чинах майор/ппк чи навіть більше. посади, куди їх могли б призвати укомплетовані і так, їх навіть і в добровільному порядку не дуже і беруть, ще на самому початку у тцк сам бачив як один таки хотів, а там йому задавали запитання у відповідь, куди його в чині ппк мають пристроїти? тому вони якби не дуже і потрібні, а потрібні лт/ст.лт на взводних, на яких, самі розуиієте ппк не поставлять. а лт хто - вірно, піджаки після кафедр, і пох в якому віці. звісно, є якась невелика частка бувших військових в чинах молодших офіцерів, який в свій час просто плюнули на все, але їх не так і багато. от тому і така ситуація. тому то присутні тут воєнпенси пір'я і порозпускали, знаючи що їм персонально абсолютно нічого не "світить".