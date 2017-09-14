RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78807881788278837884>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах


при умовно-оптимістичному сценарії, влітку цього року інтенсіфікуються перемовини між світовими гравцями що призведуть до РПВ по ЛБЗ з 25.05.2025.
Ще пару років на повернення до майже цівільного життя, скоріш за все за цей час більшість чоловіків прогонять через базову військову підготовку.
fox767676
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 13.06.20
Подякував: 297 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:12

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори

Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13

О.
Поляки, сам міністр нацоборони, подумують як ухилянтів Україні повернути:
https://mobile.facebook.com/photo.php?f ... 9461101458

Давайте, розкажіть наскільки вам неважливі укр.паспорти за кордоном...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:15

Про патріотизьм - частина 2

  fler написав:
  BeneFuckTor написав:В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.
Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...
видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.
а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?

Був готовий (аж на 90%) оновити дані в ТЦК, але зупинили видачу закордонних паспортів..))) Тепер тільки в Іспанію..через Кацапію))) :shock:


Надо ж такому случиться)))
В российском МИДе выпустили проект приказа, запрещающий выдачу и замену документов за рубежом.
Документом допускается «временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями МИД России за рубежом. Запрет предлагается ввести в 2024 году.
Облом прийшов негадано-неочікувано))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:15

  Bobua написав:О.
Поляки, сам міністр нацоборони, подумують як ухилянтів Україні повернути:
https://mobile.facebook.com/photo.php?f ... 9461101458

Давайте, розкажіть наскільки вам неважливі укр.паспорти за кордоном...



+++
холява
2
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:17

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах


при умовно-оптимістичному сценарії, влітку цього року інтенсіфікуються перемовини між світовими гравцями що призведуть до РПВ по ЛБЗ з 25.05.2025.
Ще пару років на повернення до майже цівільного життя, скоріш за все за цей час більшість чоловіків прогонять через базову військову підготовку.

а ще олімпійські ігри


+++
я завжди цінував ваше почуття гумору .
Головне щоб по Закарпаттю не прийшло !
холява
2
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:22

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:В этом всем феерическом бардаке меня радует только одно, что дальше жить мы будем хоть и бедно и холодно, но хотя бы не в проголодь. Хотя...

в отчёте нбу за 2023 говорилось что это был год рекордного урожая овощей и фруктов. Чё-то по ценам я этого не увидел.

Урожай на самом деле был хороший, да только никому не нужный. Переработка стоит, потребление тоже не особо живое. В этом году будем сажать поменьше, только для себя. Со всеми вытекающими последствиями для рынка продовольствия.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 13.10.08
Подякував: 441 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:26

  UA написав:54 роки це найкращій вік для проходження військової служби :mrgreen:
Знаю багато військових пенсіонерів
Жодного старшого за 47 не мобілізували
Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів :mrgreen:


ви упускаєте один момент, який знають військрві пенсіонери і від того чудово себе почувають, ну принаймні більшість з них - всі вони в чинах майор/ппк чи навіть більше. посади, куди їх могли б призвати укомплетовані і так, їх навіть і в добровільному порядку не дуже і беруть, ще на самому початку у тцк сам бачив як один таки хотів, а там йому задавали запитання у відповідь, куди його в чині ппк мають пристроїти? тому вони якби не дуже і потрібні, а потрібні лт/ст.лт на взводних, на яких, самі розуиієте ппк не поставлять. а лт хто - вірно, піджаки після кафедр, і пох в якому віці. звісно, є якась невелика частка бувших військових в чинах молодших офіцерів, який в свій час просто плюнули на все, але їх не так і багато. от тому і така ситуація. тому то присутні тут воєнпенси пір'я і порозпускали, знаючи що їм персонально абсолютно нічого не "світить".
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:32

  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

Це ви так хотіли образити доярок?
Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?
Ви особисто народили одного і десь сховали, бо не було можливості під час КОВIД і зараз немає.
А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.
Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми з іншої східної планети Укран буде запезпечена усім необхідним. За бажанням самої доярки вона зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.
А шо вона отримує зараз? Зараз вона "доярка із Хацапєтовки".
Water
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:36

  wild.tomcat написав:
  UA написав:54 роки це найкращій вік для проходження військової служби :mrgreen:
Знаю багато військових пенсіонерів
Жодного старшого за 47 не мобілізували
Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів :mrgreen:


ви упускаєте один момент, який знають військрві пенсіонери і від того чудово себе почувають, ну принаймні більшість з них - всі вони в чинах майор/ппк чи навіть більше. посади, куди їх могли б призвати укомплетовані і так, їх навіть і в добровільному порядку не дуже і беруть, ще на самому початку у тцк сам бачив як один таки хотів, а там йому задавали запитання у відповідь, куди його в чині ппк мають пристроїти? тому вони якби не дуже і потрібні, а потрібні лт/ст.лт на взводних, на яких, самі розуиієте ппк не поставлять. а лт хто - вірно, піджаки після кафедр, і пох в якому віці. звісно, є якась невелика частка бувших військових в чинах молодших офіцерів, який в свій час просто плюнули на все, але їх не так і багато. от тому і така ситуація. тому то присутні тут воєнпенси пір'я і порозпускали, знаючи що їм персонально абсолютно нічого не "світить".

Світить. Ними будуть комплектувати штат військової поліції. Наказ 227 вже не за горами.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 13.10.08
Подякував: 441 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78807881788278837884>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 620358
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2998)
25.04.2024 13:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.