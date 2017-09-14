Letusrock написав:Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах
при умовно-оптимістичному сценарії, влітку цього року інтенсіфікуються перемовини між світовими гравцями що призведуть до РПВ по ЛБЗ з 25.05.2025. Ще пару років на повернення до майже цівільного життя, скоріш за все за цей час більшість чоловіків прогонять через базову військову підготовку.
BeneFuckTor написав:В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували. Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки... видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі. а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?
Був готовий (аж на 90%) оновити дані в ТЦК, але зупинили видачу закордонних паспортів..))) Тепер тільки в Іспанію..через Кацапію)))
Надо ж такому случиться))) В российском МИДе выпустили проект приказа, запрещающий выдачу и замену документов за рубежом. Документом допускается «временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями МИД России за рубежом. Запрет предлагается ввести в 2024 году. Облом прийшов негадано-неочікувано))
Letusrock написав:Вся надія на "світовий уряд" що він дійсно захоче завершити цю війну якнайкоріше та на прийнятних умовах
при умовно-оптимістичному сценарії, влітку цього року інтенсіфікуються перемовини між світовими гравцями що призведуть до РПВ по ЛБЗ з 25.05.2025. Ще пару років на повернення до майже цівільного життя, скоріш за все за цей час більшість чоловіків прогонять через базову військову підготовку.
а ще олімпійські ігри
+++ я завжди цінував ваше почуття гумору . Головне щоб по Закарпаттю не прийшло !
Mimohod написав:В этом всем феерическом бардаке меня радует только одно, что дальше жить мы будем хоть и бедно и холодно, но хотя бы не в проголодь. Хотя...
в отчёте нбу за 2023 говорилось что это был год рекордного урожая овощей и фруктов. Чё-то по ценам я этого не увидел.
Урожай на самом деле был хороший, да только никому не нужный. Переработка стоит, потребление тоже не особо живое. В этом году будем сажать поменьше, только для себя. Со всеми вытекающими последствиями для рынка продовольствия.
UA написав:54 роки це найкращій вік для проходження військової служби Знаю багато військових пенсіонерів Жодного старшого за 47 не мобілізували Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів
ви упускаєте один момент, який знають військрві пенсіонери і від того чудово себе почувають, ну принаймні більшість з них - всі вони в чинах майор/ппк чи навіть більше. посади, куди їх могли б призвати укомплетовані і так, їх навіть і в добровільному порядку не дуже і беруть, ще на самому початку у тцк сам бачив як один таки хотів, а там йому задавали запитання у відповідь, куди його в чині ппк мають пристроїти? тому вони якби не дуже і потрібні, а потрібні лт/ст.лт на взводних, на яких, самі розуиієте ппк не поставлять. а лт хто - вірно, піджаки після кафедр, і пох в якому віці. звісно, є якась невелика частка бувших військових в чинах молодших офіцерів, який в свій час просто плюнули на все, але їх не так і багато. от тому і така ситуація. тому то присутні тут воєнпенси пір'я і порозпускали, знаючи що їм персонально абсолютно нічого не "світить".
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Це ви так хотіли образити доярок? Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика? Ви особисто народили одного і десь сховали, бо не було можливості під час КОВIД і зараз немає. А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить. Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми з іншої східної планети Укран буде запезпечена усім необхідним. За бажанням самої доярки вона зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись. А шо вона отримує зараз? Зараз вона "доярка із Хацапєтовки".
UA написав:54 роки це найкращій вік для проходження військової служби Знаю багато військових пенсіонерів Жодного старшого за 47 не мобілізували Один в 50 пішов добровольцем - Комбат інженерного підрозділу, якій на 70% складається з алкащів
ви упускаєте один момент, який знають військрві пенсіонери і від того чудово себе почувають, ну принаймні більшість з них - всі вони в чинах майор/ппк чи навіть більше. посади, куди їх могли б призвати укомплетовані і так, їх навіть і в добровільному порядку не дуже і беруть, ще на самому початку у тцк сам бачив як один таки хотів, а там йому задавали запитання у відповідь, куди його в чині ппк мають пристроїти? тому вони якби не дуже і потрібні, а потрібні лт/ст.лт на взводних, на яких, самі розуиієте ппк не поставлять. а лт хто - вірно, піджаки після кафедр, і пох в якому віці. звісно, є якась невелика частка бувших військових в чинах молодших офіцерів, який в свій час просто плюнули на все, але їх не так і багато. от тому і така ситуація. тому то присутні тут воєнпенси пір'я і порозпускали, знаючи що їм персонально абсолютно нічого не "світить".
Світить. Ними будуть комплектувати штат військової поліції. Наказ 227 вже не за горами.