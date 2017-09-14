whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село. Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс. Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн. Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата. Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат. Тепер має пройти ВЛК, яка встановить причинний звязок захворювання і придатність до військової служби. З рішенням ВЛК проходить МСЕК, можна проходити і заочно, отримує групу і відсоток втрати працездатності. Подаються документи на одноразову грошову виплату, якщо захворювання пов'язане з захистом Батьківщини чи виконання обов'язків то одноразова виплата надається і без отримання інвалідності, а по ступеню втрати працездатності. Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
У меня держава забрала любые стредства существования. Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал, роддом частный. усику запретить, как мне, выезжать на свои драчки и тогда посмотрим как он прокормит своих
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?
Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.
Water написав:А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.
Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.
Water написав:Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
У меня держава забрала любые стредства существования. Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал, роддом частный. усику запретить, как мне, выезжать на свои драчки и тогда посмотрим как он прокормит своих
Кого ви не тяните ? Ви нещодавно розповідали як маму з грошми до Польщі відправляли .