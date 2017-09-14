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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7881788278837884>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джерело: The New York Times

За даними ЗМІ, у межах пакета допомоги США передали Україні більш як сотню ракет ATACMS далекого радіуса дії.

NYT, з посиланням на американського високопосадовця повідомляє, що рішення передати Україні ATACMS великої дальності президент США Джо Байден ухвалив у лютому 2024 року.

Байден вирішив надати Україні понад сотню ракет, які увійшли до березневого пакета допомоги від США на 300 млн доларів. Окрім ATACMS у межах пакета було надано касетні боєприпаси.

Адміністрація Байдена тримала у таємниці рішення щодо ATACMS , аби про це не дізнались росіяни.

Додаткові ракети великої дальності також великої дальності також включені у пакет допомоги на майже 61 млрд доларів, який цього тижня ухвалив Конгрес та вже підписав Байден.
https://bukvy.org/ssha-peredaly-ukrayin ... tacms-nyt/
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как глянул видео в Тик-ток, где свиноматки орут в консульстве, а кто-то из присутствующих ухылянтов называет "ухылянтом" сотрудника-мужчину Паспортного стола, аж настроение поднялось.

Отличная прожарка туристов )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:39

Mimohod
О , це мені кулемет і в загранотряд? Можна вибрати місце кого саме загороджувати? Нема ще проєкту? Я знаю з кого я зроблю героя
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:41

UA

Думаю народ буде в захваті від ініціативи


Не сумніваюсь. Але я вже застовбив РПК 7.62, чекаю наказ 227
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:45

  Hotab написав:Mimohod
О , це мені кулемет і в загранотряд? Можна вибрати місце кого саме загороджувати? Нема ще проєкту? Я знаю з кого я зроблю героя

Ні. Батьківщина сама вирішить де вам дадуть кулемет.
На самі складні ділянки буде жорсткий відбір. Як мінімум необхідно бути власником крузака на газу і будинку від 200 м2.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:48

  Hotab написав:UA

Думаю народ буде в захваті від ініціативи


Не сумніваюсь. Але я вже застовбив РПК 7.62, чекаю наказ 227

В заградотряди беруть тільки ментовських пенсів, як більш професійних виконвців
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:49

  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.

І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата.
Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат.
Тепер має пройти ВЛК, яка встановить причинний звязок захворювання і придатність до військової служби. З рішенням ВЛК проходить МСЕК, можна проходити і заочно, отримує групу і відсоток втрати працездатності. Подаються документи на одноразову грошову виплату, якщо захворювання пов'язане з захистом Батьківщини чи виконання обов'язків то одноразова виплата надається і без отримання інвалідності, а по ступеню втрати працездатності.
Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:56

  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

У меня держава забрала любые стредства существования.
Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал, роддом частный.
усику запретить, как мне, выезжать на свои драчки и тогда посмотрим как он прокормит своих
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:03

  Water написав:
  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?


Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?

Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.

  Water написав:А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.

Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.
  Water написав:Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.

Ото на Марсі нехай доярки і народжують досхочу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:03

  Бетон написав:
  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

У меня держава забрала любые стредства существования.
Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал, роддом частный.
усику запретить, как мне, выезжать на свои драчки и тогда посмотрим как он прокормит своих


Кого ви не тяните ?
Ви нещодавно розповідали як маму з грошми до Польщі відправляли .
холява
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