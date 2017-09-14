Додано: Чет 25 кві, 2024 13:32

fler написав: Water написав: fler написав: Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно? Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?



Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика? Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?

Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати. Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.

Water написав: А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить. А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.

Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.

Water написав: Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись. Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.

Ото на Марсі нехай доярки і народжують досхочу.

У доярки туєвахуча корів, плюс 80 свиней. Вона не розраховує на державу.Чому б їй не мати 7 дітей?В сенсі як попало? Діти можуть бути одіти як завгодно, так це може бути секонд, але й на Марсі нікому нема ніякого діла як одягнені діти.Стосовно театрів, танців. В селі якщо старші діти допомагають по господарству, це вміння керувать різним транспортом. Театр складніше, якщо вони живуть за 50 км від міста, до якого так просто не дістатись, бо нема нормальних доріг.Хто повинен забезпечити дороги, якщо доярка сплатила всі податки, як фермерське господарство? Вона не бачить куди пішли сплачені нею гроші. Ось якби за ці гроші побудували в їхньому селі сучасний басейн, то мабуть і Ян Клочкових у нас би побільшало.Так вони і народжують десь на Марсі, а не в Україні, розумієте в чому біда?На Марсі практично в кожному селі є басейн, який побудований на гроші цих доярок, які проголосували шо потрібно будувать басейн, а не шось там десь, на іншій частині Марса. Теж саме з дорогами, хочеш театр- сідаєш у потяг, чи автобус, через пів години дитина у місті в театрі.