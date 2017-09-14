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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:12
холява написав: Бетон написав: zxzx777 написав:
Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
У меня держава забрала любые стредства существования.
Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал, роддом частный.
усику запретить, как мне, выезжать на свои драчки и тогда посмотрим как он прокормит своих
Кого ви не тяните ?
Ви нещодавно розповідали як маму з грошми до Польщі відправляли .
Я продал недвижимость, чтобы купить недвижимость.
Я понимаю, вам хочется чтобы я обменял её на хлеб и воду.
Вы тоже можете продать квартиру и гулять на всю катушку
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Бетон
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:15
Бетон написав: fler написав: zxzx777 написав:
Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
У меня держава забрала любые
стредства существования.
Та невже? Ви нещодавно писали про зароблені 13 тис. дол. та переписане майно на дружину. Тещу хотіли "нафаршувати" грошима від продажу нерухомості в Києві та за кордон відправити. То були фантазії?
Бетон написав:
Сейчас я не тяну двоих. Когда рожали- хватало, помощи не брал.
Ви втратили працездатність? Ні. У Києві нема роботи? Є. Діти старше 3-х років, тому дружина може теж працювати. Які проблеми?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:16
холява
Кого ви не тяните ?
Мішок з грошима додому .
(Бетон, якщо що, я не рахую ваші гроші, але «вчора» ви щодня продавали варшавські, самі казали що це ще не всі, а сьогодні не тягнете дитину.. там міняються обліківки?.. щоб просто розуміти, вам співчувати, скидатись на дитяче чи спортивне харчування, чи що робити треба)?
У меня держава забрала любые стредства существования.
Що саме?
В заградотряди беруть тільки ментовських пенсів, як більш професійних виконвців
Я швидко вчусь. Я зможу.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 25 кві, 2024 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:18
холява написав: Бетон написав:
Я продал недвижимость, чтобы купить недвижимость.
Я понимаю, вам хочется чтобы я обменял её на хлеб и воду.
Вы тоже можете продать квартиру и гулять на всю катушку
Ви не фантазуйте , і не треба жалитись .
Вам треба бути у відмінній формі , щоб як найкраще ЗАХИЩАТИ Батьківщину і майбутне своеї родини .
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:22
Hotab написав:
Що саме?
Беззаботное прошлое. Реальность когда догоняет всегда страшно - страшно признаться самому себе, что так как раньше уже не будет никогда и надо искать новое )
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:27
stm
Беззаботное прошлое.
«Не верь мне больше
Не верь мне больше
Прекраснее чем было уже быть не может»
Кого тут не побачиш.. По легенді дуже не бідна людина (треба мати деякий набір якостей для цього), спортсмен, а тут рррраз, і розкисає як дитина. І «голубоглаза блондинка» має його втішати.
необхідно бути власником крузака на газу
Не цікавився глибоко крузаками, але останні років 10 крузаки не мали б можливості газификуватись.. Чи ні?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 25 кві, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:28
stm написав: Hotab написав:
Що саме?
Беззаботное прошлое. Реальность когда догоняет всегда страшно - страшно признаться самому себе, что так как раньше уже не будет никогда и надо искать новое )
Ви там скількох італійських дідусів (яких більше не буде ніколи) змінили на нових?
Спадщина хоч від одного відломалася, чи далі в пошуках минулого?
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flyman
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:29
stm написав: flyman написав: stm написав:
Соц.страх по месту прописки заявление на субсидию и через месяц выдаётся субсидия, покрывающая полностью электрику и коммуналку.
Ещё раз, в любой стране очень плохо быть одиночкой попавшим в трудные, жизненные обстоятельства
. Если человек в депрессии то он не бегает по инстанциям, мы с Вами уже насчитали их 3. И так в любой стране, не за тобой бегают, а ты бегаешь. Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.
це як джек пот виграти
Судя по стилю жизни и высказываниям у вас неплохой шанс, более 50% точно.
"морячек" сублимирует на филлипинку которая будет его возить на коляске)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:31
Hotab написав:
І «голубоглаза блондинка» має його втішати.
Так це вочевидь і було метою. А у вас совісті нема, спалили схему
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:32
fler написав: Water написав: fler написав:
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?
Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.
У доярки туєвахуча корів, плюс 80 свиней. Вона не розраховує на державу.
Чому б їй не мати 7 дітей?
Water написав:
А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.
Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.
В сенсі як попало? Діти можуть бути одіти як завгодно, так це може бути секонд, але й на Марсі нікому нема ніякого діла як одягнені діти.
Стосовно театрів, танців. В селі якщо старші діти допомагають по господарству, це вміння керувать різним транспортом. Театр складніше, якщо вони живуть за 50 км від міста, до якого так просто не дістатись, бо нема нормальних доріг.
Хто повинен забезпечити дороги, якщо доярка сплатила всі податки, як фермерське господарство? Вона не бачить куди пішли сплачені нею гроші. Ось якби за ці гроші побудували в їхньому селі сучасний басейн, то мабуть і Ян Клочкових у нас би побільшало.
Water написав:
Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.
Ото на Марсі нехай доярки і народжують досхочу.
Так вони і народжують десь на Марсі, а не в Україні, розумієте в чому біда?
На Марсі практично в кожному селі є басейн, який побудований на гроші цих доярок, які проголосували шо потрібно будувать басейн, а не шось там десь, на іншій частині Марса. Теж саме з дорогами, хочеш театр- сідаєш у потяг, чи автобус, через пів години дитина у місті в театрі.
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