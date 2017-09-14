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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78817882788378847885 ... 7887>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:39

Mimohod
О , це мені кулемет і в загранотряд? Можна вибрати місце кого саме загороджувати? Нема ще проєкту? Я знаю з кого я зроблю героя
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:41

UA

Думаю народ буде в захваті від ініціативи


Не сумніваюсь. Але я вже застовбив РПК 7.62, чекаю наказ 227
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:45

  Hotab написав:Mimohod
О , це мені кулемет і в загранотряд? Можна вибрати місце кого саме загороджувати? Нема ще проєкту? Я знаю з кого я зроблю героя

Ні. Батьківщина сама вирішить де вам дадуть кулемет.
На самі складні ділянки буде жорсткий відбір. Як мінімум необхідно бути власником крузака на газу і будинку від 200 м2.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:48

  Hotab написав:UA

Думаю народ буде в захваті від ініціативи


Не сумніваюсь. Але я вже застовбив РПК 7.62, чекаю наказ 227

В заградотряди беруть тільки ментовських пенсів, як більш професійних виконвців
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:49

  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.

І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата.
Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат.
Тепер має пройти ВЛК, яка встановить причинний звязок захворювання і придатність до військової служби. З рішенням ВЛК проходить МСЕК, можна проходити і заочно, отримує групу і відсоток втрати працездатності. Подаються документи на одноразову грошову виплату, якщо захворювання пов'язане з захистом Батьківщини чи виконання обов'язків то одноразова виплата надається і без отримання інвалідності, а по ступеню втрати працездатності.
Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:03

  Water написав:
  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?


Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?

Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.

  Water написав:А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.

Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.
  Water написав:Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.

Ото на Марсі нехай доярки і народжують досхочу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:27


необхідно бути власником крузака на газу

Не цікавився глибоко крузаками, але останні років 10 крузаки не мали б можливості газификуватись.. Чи ні?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:32

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?


Чи ви важаєте шо народжувати потрібно тільки у містах від вУсика?

Вважаю, що діти мають народжуватися в сім'ях (а не як доведеться), де батьки здатні самостійно їх забезпечити (а не покладатися на гроші платників податків). Виключенням є ситуації, коли батько раптово помер чи став інвалідом, тоді держава має допомагати.

У доярки туєвахуча корів, плюс 80 свиней. Вона не розраховує на державу.
Чому б їй не мати 7 дітей?
  Water написав:А доярка забезпечує сімох, як так? Держава 2.5 тис? Не смішить.

Так отож. Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.

В сенсі як попало? Діти можуть бути одіти як завгодно, так це може бути секонд, але й на Марсі нікому нема ніякого діла як одягнені діти.
Стосовно театрів, танців. В селі якщо старші діти допомагають по господарству, це вміння керувать різним транспортом. Театр складніше, якщо вони живуть за 50 км від міста, до якого так просто не дістатись, бо нема нормальних доріг.
Хто повинен забезпечити дороги, якщо доярка сплатила всі податки, як фермерське господарство? Вона не бачить куди пішли сплачені нею гроші. Ось якби за ці гроші побудували в їхньому селі сучасний басейн, то мабуть і Ян Клочкових у нас би побільшало.
  Water написав:Стосовно забезпечення від держави, десь на Заході Марса доярка з сіма дітьми .. буде запезпечена усім необхідним. ..зможе працювати саме дояркою, отримуючи додатковий дохід, плюс пенсія. Діти будуть безкоштовно навчатись.

Ото на Марсі нехай доярки і народжують досхочу.

Так вони і народжують десь на Марсі, а не в Україні, розумієте в чому біда?
На Марсі практично в кожному селі є басейн, який побудований на гроші цих доярок, які проголосували шо потрібно будувать басейн, а не шось там десь, на іншій частині Марса. Теж саме з дорогами, хочеш театр- сідаєш у потяг, чи автобус, через пів години дитина у місті в театрі.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я продал недвижимость, чтобы купить недвижимость.

отставить сопли)
сегодня в Варшавском3 на выбор 2к в 7.5
дом сдан, завтра можно заходить на ремонт
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:41

  unicdima написав:І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата.

А хто по-вашому має займатися цією людиною? Мій колега - страший брат і йому вже 64 роки. Живуть вони у різних областях, 160км відстань. У колеги у самого дружина з проблемами зі здоров'ям. Той, про кого я розповідав, взагалі міг бути сиротою. То хто тоді має опікватися ним? І так, вважаю, що держава винувата: людина була призвана служити. Не на роботу, а служити. Він не міг відмовитися, не розпоряджався собою. Під час несення служби втрати можливість працювати і обслуговувати себе. То держава тепер як казав зеленський, "я вам нічєго нє должєн?". ДЕржава так опікується, що аж волонтери наймали бус щоб відвезти його з Київа додому.
  unicdima написав:Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат.
Ну, бачте як. Поки він лежав з трубками в тілі, полінувався піти до військового юриста на консультацію. А після не виявилося поруч такого розумахи, як ви. А якщо навіть і погодився, щоб його вивели за штат, то виходить, що держава всеж-таки кинула його? Типу, сам дурник, а-ха-ха. 800грн/міс)
  unicdima написав:Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?

Це буде колись у майбутньому. Можливо. А зараз він сам у сільській хаті, поруч стоять порожні хати, а до колодязя йти та йти. І 800грн/міс.
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