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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 788278837884788578867887>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:50

  холява написав:
  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.


Прочитал ......
"Патриот "- вы описали самые обычные реанимационные действия врачей , которые все сделали для поддержания жизненных функций пациента .

Поводимому был подключен к ИВЛ (на укр . ШВЛ штуч. вен. леген). Были "поставлены проходы "(катетеры ) для быстрого доступа к венам и артериям . Заштробирован (аНесты поймут ). Были установлены моче и калоприемники .
Был установлен торокальный(легкие ) , желудочный приемники , и многое другое .
Вы не будучи специалистом , делаете вывод -ИНВАЛИД .

Не доехав даже на войну -заболел . Ему платят 800 гр.
А ему должны сколько платить .?
Его фактически ВОСКРЕСИЛИ . Знаете сколько это стоит ?
Естественно его состояние сейчас не может вызывать восторга .
ВЛК и установит его способности .

А слово СКАЛИЧЕННЫЙ , потрудитесь ответить хотяб себе ----- КЕМ ?

..... и вот эти эмоции просто "завораживают"
Что же вы не описали подвиг врачей которые вытащили человека с того света ?

А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.

Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.

І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"
Schmit
 
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❗️Литва допоможе повернути чоловіків призовного віку в Україну, – голова Міноборони.

Однак спершу країна дочекається , як цю процедуру проводитимуть у Польщі

https://www.rbc.ua/rus/news/litva-mozhe ... edium=post
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:56

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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:04

  Schmit написав:І ніхто нікому нічіво нє должен.
поэтому на рф дают стартовые деньги, если с орком что то случится они (по идее) перекроют расходы на 1е время. в спб лям фублей дают
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:06

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори

Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?


Нема.
Поки овдп продають без комісій -- депозити абс.неконкурентні...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:08

  Schmit написав:А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.

Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.

І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"

Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:12

  unicdima написав:
  Schmit написав:А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.

Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.

І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"

Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.

ВОЛОДИМИР ОТРИМУЄ 700 ГРН НА МІСЯЦЬ. 500 ГРН — ЦЕ МІНІМАЛЬНИЙ ОКЛАД І ЩЕ 200 ГРН — ЗА СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
— Тривати “виведення за штат” або “тимчасова непридатність” можуть нескінченно, ці статуси ніяк по-людськи юридично не врегульовано.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:16

  whois2010 написав:
  unicdima написав:І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата.

А хто по-вашому має займатися цією людиною? Мій колега - страший брат і йому вже 64 роки. Живуть вони у різних областях, 160км відстань. У колеги у самого дружина з проблемами зі здоров'ям. Той, про кого я розповідав, взагалі міг бути сиротою. То хто тоді має опікватися ним? І так, вважаю, що держава винувата: людина була призвана служити. Не на роботу, а служити. Він не міг відмовитися, не розпоряджався собою. Під час несення служби втрати можливість працювати і обслуговувати себе. То держава тепер як казав зеленський, "я вам нічєго нє должєн?". ДЕржава так опікується, що аж волонтери наймали бус щоб відвезти його з Київа додому.
  unicdima написав:Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат.
Ну, бачте як. Поки він лежав з трубками в тілі, полінувався піти до військового юриста на консультацію. А після не виявилося поруч такого розумахи, як ви. А якщо навіть і погодився, щоб його вивели за штат, то виходить, що держава всеж-таки кинула його? Типу, сам дурник, а-ха-ха. 800грн/міс)
  unicdima написав:Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?

Це буде колись у майбутньому. Можливо. А зараз він сам у сільській хаті, поруч стоять порожні хати, а до колодязя йти та йти. І 800грн/міс.

З самого початку було зрозуміло, що твої дружбани нічого не будуть самі робити, навіть просто звернутися до органу соцзахисту. Це типова поведінка алкашні.
Дєржава вінавата.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:17

  Bobua написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори

Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?


Нема.
Поки овдп продають без комісій -- депозити абс.неконкурентні...

:D что значит без комиссий? Там комиссии имела размер - мама не горюй. Банки законную льготу вкладчиков по уплате НДФЛ с процентных доходов от ОВГЗ решили присвоить себе. И реализовали это за счет комиссий, пудря при этом вкладчикам мозги.

ОВГЗ покупать только на первичном рынке, на котором действуют лишь уполномоченные банки с государственной долей собственности. В таком случае процентный доход от ОВГЗ будет радовать, в сравнении с процентным доходом от депозитов.

А вообще, тут есть те, кто покупал ОВГЗ на себя как на физ.лицо?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:18

  Schmit написав:
То "А ему должны сколько платить .?"


Моя відповідь була тільки на написаний текст .
На ваші фантазії , Я можу відповісти єдине ..... йдіть в ТЦК , всі ваші "страждання" з вигаданими історіями там будуть вислухані .
Містні лікарі з ТЦК ,не форум вільнодумців і відправлять вас куди треба .

Там підскажіть свому братику зі Львова , що треба завітати в ТЦК і подякувати лікарям за їх працю .

Можете звернутися до Bobua .
Він підскаже де краще допомогти в захисті держави .
холява
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