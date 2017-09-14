whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село. Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс. Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн. Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
Прочитал ...... "Патриот "- вы описали самые обычные реанимационные действия врачей , которые все сделали для поддержания жизненных функций пациента .
Поводимому был подключен к ИВЛ (на укр . ШВЛ штуч. вен. леген). Были "поставлены проходы "(катетеры ) для быстрого доступа к венам и артериям . Заштробирован (аНесты поймут ). Были установлены моче и калоприемники . Был установлен торокальный(легкие ) , желудочный приемники , и многое другое . Вы не будучи специалистом , делаете вывод -ИНВАЛИД .
Не доехав даже на войну -заболел . Ему платят 800 гр. А ему должны сколько платить .? Его фактически ВОСКРЕСИЛИ . Знаете сколько это стоит ? Естественно его состояние сейчас не может вызывать восторга . ВЛК и установит его способности .
А слово СКАЛИЧЕННЫЙ , потрудитесь ответить хотяб себе ----- КЕМ ?
..... и вот эти эмоции просто "завораживают" Что же вы не описали подвиг врачей которые вытащили человека с того света ?
А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій. Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом. Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр. Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту: - втратив високооплачувану роботу; - втратив сім'ю і майно; - втратив здоров'я і можливо працездатність; - якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим; - вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен. Це нормально? То "А ему должны сколько платить .?"
Schmit написав:А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій. Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом. Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр. Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту: - втратив високооплачувану роботу; - втратив сім'ю і майно; - втратив здоров'я і можливо працездатність; - якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим; - вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен. Це нормально? То "А ему должны сколько платить .?"
Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.
Schmit написав:А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій. Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом. Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр. Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту: - втратив високооплачувану роботу; - втратив сім'ю і майно; - втратив здоров'я і можливо працездатність; - якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим; - вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен. Це нормально? То "А ему должны сколько платить .?"
Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.
unicdima написав:І хто по твоєму має займатися ним? Чому брат не хоче допомогти у вирішенні питань? Самі нічого не роблять і вищать- дєржава віновата.
А хто по-вашому має займатися цією людиною? Мій колега - страший брат і йому вже 64 роки. Живуть вони у різних областях, 160км відстань. У колеги у самого дружина з проблемами зі здоров'ям. Той, про кого я розповідав, взагалі міг бути сиротою. То хто тоді має опікватися ним? І так, вважаю, що держава винувата: людина була призвана служити. Не на роботу, а служити. Він не міг відмовитися, не розпоряджався собою. Під час несення служби втрати можливість працювати і обслуговувати себе. То держава тепер як казав зеленський, "я вам нічєго нє должєн?". ДЕржава так опікується, що аж волонтери наймали бус щоб відвезти його з Київа додому.
unicdima написав:Під час лікування три рази може надаватися відпустка по 30 днів з збереженням зарплати, не треба було погоджуватися на виведення поза штат.
Ну, бачте як. Поки він лежав з трубками в тілі, полінувався піти до військового юриста на консультацію. А після не виявилося поруч такого розумахи, як ви. А якщо навіть і погодився, щоб його вивели за штат, то виходить, що держава всеж-таки кинула його? Типу, сам дурник, а-ха-ха. 800грн/міс)
unicdima написав:Одноразова грошова допомога і військова пенсія по інвалідності зовсім не маленькі, покажи мені цивільну структуру яка забезпечить такі виплати своїм працівникам?
Це буде колись у майбутньому. Можливо. А зараз він сам у сільській хаті, поруч стоять порожні хати, а до колодязя йти та йти. І 800грн/міс.
З самого початку було зрозуміло, що твої дружбани нічого не будуть самі робити, навіть просто звернутися до органу соцзахисту. Це типова поведінка алкашні. Дєржава вінавата.
Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
Нема. Поки овдп продають без комісій -- депозити абс.неконкурентні...
что значит без комиссий? Там комиссии имела размер - мама не горюй. Банки законную льготу вкладчиков по уплате НДФЛ с процентных доходов от ОВГЗ решили присвоить себе. И реализовали это за счет комиссий, пудря при этом вкладчикам мозги.
ОВГЗ покупать только на первичном рынке, на котором действуют лишь уполномоченные банки с государственной долей собственности. В таком случае процентный доход от ОВГЗ будет радовать, в сравнении с процентным доходом от депозитов.
А вообще, тут есть те, кто покупал ОВГЗ на себя как на физ.лицо?
Schmit написав: То "А ему должны сколько платить .?"
Моя відповідь була тільки на написаний текст . На ваші фантазії , Я можу відповісти єдине ..... йдіть в ТЦК , всі ваші "страждання" з вигаданими історіями там будуть вислухані . Містні лікарі з ТЦК ,не форум вільнодумців і відправлять вас куди треба .
Там підскажіть свому братику зі Львова , що треба завітати в ТЦК і подякувати лікарям за їх працю .
Можете звернутися до Bobua . Він підскаже де краще допомогти в захисті держави .