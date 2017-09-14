Schmit написав:А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій. Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом. Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр. Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту: - втратив високооплачувану роботу; - втратив сім'ю і майно; - втратив здоров'я і можливо працездатність; - якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим; - вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен. Це нормально? То "А ему должны сколько платить .?"
Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.
Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього". Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.
При этом Германия в это же время заявляет, что никаких депортаций не будет
Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього". Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.
Letusrock, у нас какая-то непреодолимая вера что статус беженца всё решит. Хотя по законодательству ЕС, это процедура рассмотрения может ли человек претендовать на остаться в стране. Процедура бюрократическая предполагаемая что в случае отказа человек будет депортирован. В Италии кучу африканцев на депортацию в тюрьмах, просто мы не видим и считаем что всем несчастным положено. Ответ: не всем, а тем кто хорошо подготовил историю и соответствует гражданству страны указанной в директивах ЕС.
Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього". Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.
Можливо хочуть трохи зняти з себе фінансове навантаження. Впевнений, що чоловіків, які вже інтегрувалися в життя та економіку, ніхто чіпати не буде. А лінивих плодожорок - нах. Пишуть з Ірландії:
whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село. Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс. Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн. Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.
Прочитал ...... "Патриот "- вы описали самые обычные реанимационные действия врачей , которые все сделали для поддержания жизненных функций пациента .
Поводимому был подключен к ИВЛ (на укр . ШВЛ штуч. вен. леген). Были "поставлены проходы "(катетеры ) для быстрого доступа к венам и артериям . Заштробирован (аНесты поймут ). Были установлены моче и калоприемники . Был установлен торокальный(легкие ) , желудочный приемники , и многое другое . Вы не будучи специалистом , делаете вывод -ИНВАЛИД .
Не доехав даже на войну -заболел . Ему платят 800 гр. А ему должны сколько платить .? Его фактически ВОСКРЕСИЛИ . Знаете сколько это стоит ? Естественно его состояние сейчас не может вызывать восторга . ВЛК и установит его способности .
А слово СКАЛИЧЕННЫЙ , потрудитесь ответить хотяб себе ----- КЕМ ?
..... и вот эти эмоции просто "завораживают" Что же вы не описали подвиг врачей которые вытащили человека с того света ?
А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій. Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом. Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр. Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту: - втратив високооплачувану роботу; - втратив сім'ю і майно; - втратив здоров'я і можливо працездатність; - якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим; - вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен. Це нормально? То "А ему должны сколько платить .?"
Як сказав Кулеба - чесно ! Одним здоровим бронювання і доплати , ненавченим і вже нікому непотрібних тільки позаштат . Чесно ? Ага, справедливо.
fox767676 написав:потрібна коаліція з провідних військових країн НАТО
я тоже думаю если договориться не получится (из рф звучат хрюки что договариваться нет смысла т.к. инициатива на их стороне) тогда остаётся один приемлимый вариант - все страны заинтересованные в завершении конфликта могут включиться со своим арсеналом и бюджетом и закончить войну за неделю.
Ещё в 22м было понятно одна Украина не справится. До сих пор кроме подачек не сделано ничего. Да нам ничего не должны (и в НАТО нас принять никто не обещал) но есть другая плоскость, насколько запад готов терпеть беспредел пуйла?
Допустим нас ни в один союз (НАТО/ЕС) не берут, неприятно но это только один вопрос, всё равно зачем разрешать гопнику быковать? Этот момент не понятен. Вроде бы все цивилизованные страны за Украину, почему тогда события развиваются не в нашу пользу. На словах одно, а на табло другое.
Президент має план , партнери вірять і дають допомогу , навіть готові видати впо військовозобовязаних
Рівень постачання ППО регулює рівень руйнувань від ракет. По суті виходить, що партнерів задовольняє отакі рівні руйнувань... Отже поставити ППО (яке в них було) могли і раніше. До! вибиття ракетами генерації електрики.
Хіба тільки з ППО (була) хрінь? На протязі майже півроку через політичні потрясіння в США ми тимчасово не отримували левову частину допомоги. Конфлікт воегулювався, ми почали отримувати все зразу на весь 24 рік. І це без врахування Європи. Але за піврічний пів голод ми втратили багато. І не тільки енергетику
Все що виникає на території України це проблема українців , гроші треба спрямовувати на оборону і підприємства для виготовлення зброї ,а не доплати і пенсії тиловиків,броньовиків і інших ухилянтів в законі
unicdima написав:Я так і не почув, яка цивільна структура забезпечує своїм працівникам такий соцзахист як ЗСУ?
Кабаре-95. Працівники не мобілізовані, їздять по концертах та отримують державні нагороди. Хіба такий фанат зелених цього не знає? Ваш куратор ліниться, а ви будете без чергової порції ссання в очі від шефа