Додано: Чет 25 кві, 2024 14:40

unicdima написав: Schmit написав: А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.

Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.

Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.

Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання , що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.



Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:

- втратив високооплачувану роботу;

- втратив сім'ю і майно;

- втратив здоров'я і можливо працездатність;

- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;

- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.



І ніхто нікому нічіво нє должен.

Це нормально?

То "А ему должны сколько платить .?" А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо), що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.Отжегромадянин, навіть не доїхавши до фронту:- втратив високооплачувану роботу;- втратив сім'ю і майно;- втратив здоров'я і можливо працездатність;- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.І ніхто нікому нічіво нє должен.Це нормально?То "А ему должны сколько платить .?"

Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ. Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.

Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?Держава перетворює людей на настільки тепличні й немічні “черешні”?Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?А вже тут у війську бачу бува “осіб”, що напиваються і наїдаються пересмаженого, пересоленого, перекопченого, а потім блюють день за днем і шкандибають як здихаючі зомбі.Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту? Вгадайте з 3х разів..?То куди таких? До красивих чи до розумних?І скільки платники податків їм винні?Хто тут у нас в ініціат.групі від платників? Що скажете?А якби було розслідування і встановили, що людина займалась фактично самоскаліченням, і якби дали строк, і оздоровчу дієту у в`язниці (крупи) -- то яким тоді було би обурення тилів? І за що саме?І взагалі є питання до всіх видів інвалідностей, що не вроджені чи виробничі, а набуті людиною “власними силами”. Чому держава дає якісь групи і виплати в таких випадках? Чому держбюджет оплачує самоскалічення навіть і у мирний час?