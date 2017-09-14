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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:36
Hotab написав:flyman
ще кращий ратівник спочатку забустерив а потім на паузу
Хто не розмножувався до 50, то після цього хвостик у гарбузика тільки привʼяне.
Лев Толстой , приклад проблеми не у віці
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:37
Люди йдуть офіційно працевлаштовуватися
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:37
whois2010
В мене теж є історія ........
Прийняли пораненого , мінно-вибухове ....
Торакльне , пожкодження кінцівок , ЗЧМТ ..... тримає мене за руку і питає ,дядя я жити буду ?
Обов,язково , бодро кажу я !
Відвезли в операційну(осколки , АЗФ і т. д. ) потім в реанімацію . Це після таких травм і оперцій обов,зково .
Пішов другого пораненного приймати .... вертаюсь , а в реанімації вже плачуть бо хлопчик помер ....
І повір ,я ще нічого не розповів про різні випадки .
Так що ідіть всі ви гуртом в ТЦК , бо мені бракує відчуттів .
.............і запахів
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:38
Schmit написав:
А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"
ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39
pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?
Готов признать ? что был не прав с прогнозом
Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39
холява написав:whois2010
В мене теж є історія ........
Прийняли пораненого , мінно-вибухове ....
Торакльне , пожкодження кінцівок , ЗЧМТ ..... тримає мене за руку і питає ,дядя я жити буду ?
Обов,язково , бодро кажу я !
Відвезли в операційну(осколки , АЗФ і т. д. ) потім в реанімацію . Це після таких травм і оперцій обов,зково .
Пішов другого пораненного приймати .... вертаюсь , а в реанімації вже плачуть бо хлопчик помер ....
І повір ,я ще нічого не розповів про різні випадки .
Так що ідіть всі ви гуртом в ТЦК , бо мені бракує відчуттів .
.............і запахів
ХВАШИСТ
Це все - лише уявні голоса в вашій запаленій макитрі. Прикладіть щось холодненьке.
Ви дуже не послідовні: вже давно писали, що не читаєте мене. Чи то ваша інша особистість тоді була на чергуванні на форумі?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:40
unicdima написав: Schmit написав:
А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання
, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.
Отже у результаті дій держави
громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.
І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"
Кончене ти брехло, ЗСУ в таких випадках забезпечує такий соціальний захист як ні одна цивільна структура, а ти як завжди продовжуєш брехати і займатися дискредитацією ЗСУ.
Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.
Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?
Держава перетворює людей на настільки тепличні й немічні “черешні”?
Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?
А вже тут у війську бачу бува “осіб”, що напиваються і наїдаються пересмаженого, пересоленого, перекопченого, а потім блюють день за днем і шкандибають як здихаючі зомбі.
Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту? Вгадайте з 3х разів..?
То куди таких? До красивих чи до розумних?
І скільки платники податків їм винні?
Хто тут у нас в ініціат.групі від платників? Що скажете?
А якби було розслідування і встановили, що людина займалась фактично самоскаліченням, і якби дали строк, і оздоровчу дієту у в`язниці (крупи) -- то яким тоді було би обурення тилів? І за що саме?
І взагалі є питання до всіх видів інвалідностей, що не вроджені чи виробничі, а набуті людиною “власними силами”. Чому держава дає якісь групи і виплати в таких випадках? Чому держбюджет оплачує самоскалічення навіть і у мирний час?
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Bobua
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:41
Валютний ринок в контексті ДС
sens написав:
не доплати і пенсії тиловиків,броньовиків і інших ухилянтів в законі
2 Бобюа
взагалі є питання до всіх видів інвалідностей, що не вроджені чи виробничі, а набуті людиною “власними силами”. Чому держава дає якісь групи і виплати в таких випадках? Чому держбюджет оплачує самоскалічення навіть і у мирний час?
Це радянський підхід який так не люблять мухи.
Але вони ж хочуть, щоб його хворого не чіпали, а хто беріг своє здоровʼя, займався спортом - за нього воювати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 25 кві, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:41
Bobua написав:
А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему...
І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳
Так має бути з кожним.
семеро дітей по 2500 це 17500. в селі досить значна сума
я так розумію у вас також семеро дітей що ви можете знати як це рахувати кожну копійку?
і ці ще люди будуть розказувати про народжуваність та жадібність.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 14:44
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