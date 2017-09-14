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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7885788678877888>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:48

  sens написав:
  Hotab написав:
  sens написав:не доплати і пенсії тиловиків,броньовиків і інших ухилянтів в законі



Валютний ринок в контексті ДС

Ви підтримуєте чи ні ??

Флайман з Віталієм підтримує. Казали. Спитайте в них.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:49

  mephala написав:
  Bobua написав:
А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему...
І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳

Так має бути з кожним. :)


семеро дітей по 2500 це 17500. в селі досить значна сума
я так розумію у вас також семеро дітей що ви можете знати як це рахувати кожну копійку?
і ці ще люди будуть розказувати про народжуваність та жадібність.

Для міста,де за гроші відпочивають,купляють поїсти готову їжу , одягаються лише купуючи новий товар в трц , то для села гроші треба для сплати за світло,газ та паливо для генератора
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:50

  Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.

Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:54

  unicdima написав:Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"

тому кого покинула дружина, напевно, стане легше від одноразової допомоги та мізерної пенсії
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:54

  Hotab написав:
  Hotab написав:
  sens написав:не доплати і пенсії тиловиків,броньовиків і інших ухилянтів в законі



Валютний ринок в контексті ДС

Ви підтримуєте чи ні ??

Флайман з Віталієм підтримує. Казали. Спитайте в них.[/quote]

Посилання від Толяна , до чого тут інші ? Вони мовчки читають .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:56

  Примат написав:
  unicdima написав:Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"

тому кого покинула дружина, напевно, стане легше від одноразової допомоги та мізерної пенсії

Покажи мені роботодавця який буде тобі стільки платити за інвалідність?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:57

sens

мовчки читають .


З останніх сил. Лишень спитайте.


Покажи мені роботодавця який буде тобі стільки платити за інвалідність?


Питання важке і завжди будуть ті, хто вважає що з ними несправедливо.
Люди йдуть служити не абсолютно здорові, бо таких майже нема. Прослужив півроку-рік, хвороба загострилась, спирався, і хоче немаленьке пожиттєве утримання. «Бо мене ж насильно забрали». Але ж 90% свого здоровʼя він втратив сам ще до ЗСУ. Невже держава повинна його утримувати за його 6м відданих їй?
Інша справа якщо це на війні, відірвало , поранило.. Тут держава повністю відповідальна. Вона його в цю війну взяла.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:58

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.

Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"

Ну да -- "пенсия" АЖ в 300 гривен :shock:
https://tsn.ua/exclusive/z-viyni-u-pidz ... 15093.html
-- действительно: какая еще структура платит ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩЩИ :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:00

  Hotab написав:sens

мовчки читають .


З останніх сил. Лишень спитайте.

Не хочу, бажаю почути першоджерело громовідведення , від Шевченко Т.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:03

  mephala написав:
  stm написав:Семейный кодекс статья 181


это частный случайкоторый описывает содержание родителями.
но он не единственный. если на детей не платятся алименты и военнообязанный проживает совместно с детьми и их матерью - то суд может принять к рассмотрению это как доказательство содержания.

Вы конечно же как подготовленный человек можете дать пример из реестра судебных решений подобного принятия к рассмотрению?
Я как с Шаманом не поддаюсь на вес мужского правильного мнения, мне статью и Закон, пожалуйста)))
Востаннє редагувалось stm в Чет 25 кві, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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