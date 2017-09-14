Bobua написав: А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему... І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳
Так має бути з кожним.
семеро дітей по 2500 це 17500. в селі досить значна сума я так розумію у вас також семеро дітей що ви можете знати як це рахувати кожну копійку? і ці ще люди будуть розказувати про народжуваність та жадібність.
Для міста,де за гроші відпочивають,купляють поїсти готову їжу , одягаються лише купуючи новий товар в трц , то для села гроші треба для сплати за світло,газ та паливо для генератора
Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців. дружина покинула, можливо діти якось допомогають... держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.
Чергова брехня. Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
unicdima написав:Чергова брехня. Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
тому кого покинула дружина, напевно, стане легше від одноразової допомоги та мізерної пенсії
unicdima написав:Чергова брехня. Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
тому кого покинула дружина, напевно, стане легше від одноразової допомоги та мізерної пенсії
Покажи мені роботодавця який буде тобі стільки платити за інвалідність?
Покажи мені роботодавця який буде тобі стільки платити за інвалідність?
Питання важке і завжди будуть ті, хто вважає що з ними несправедливо. Люди йдуть служити не абсолютно здорові, бо таких майже нема. Прослужив півроку-рік, хвороба загострилась, спирався, і хоче немаленьке пожиттєве утримання. «Бо мене ж насильно забрали». Але ж 90% свого здоровʼя він втратив сам ще до ЗСУ. Невже держава повинна його утримувати за його 6м відданих їй? Інша справа якщо це на війні, відірвало , поранило.. Тут держава повністю відповідальна. Вона його в цю війну взяла.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців. дружина покинула, можливо діти якось допомогають... держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.
Чергова брехня. Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
это частный случайкоторый описывает содержание родителями. но он не единственный. если на детей не платятся алименты и военнообязанный проживает совместно с детьми и их матерью - то суд может принять к рассмотрению это как доказательство содержания.
Вы конечно же как подготовленный человек можете дать пример из реестра судебных решений подобного принятия к рассмотрению? Я как с Шаманом не поддаюсь на вес мужского правильного мнения, мне статью и Закон, пожалуйста)))
Востаннє редагувалось stm в Чет 25 кві, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.