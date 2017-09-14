Напад росії і білорусі на Україну
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Hotab
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:08
unicdima написав: _hunter написав: unicdima написав:
Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
Ну да -- "пенсия" АЖ в 300 гривен
https://tsn.ua/exclusive/z-viyni-u-pidz ... 15093.html
-- действительно: какая еще структура платит ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩЩИ
Смотрю в книгу вижу фигу. Як ви заколібали тупарі.
Там же ясно вказано, що
він ще не проходив МСЕК
, отже ще немає підстав для пенсії.
Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему?
_hunter
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:12
_hunter
Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему?
А вдруг потому что пока служит - все лечение бесплатно . А после увольнения- уже как повезет
Вас в Германии бесплатно лечат? 500 евро беженцу едва вырвавшемуся из ада войны не задерживают?
Hotab
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:14
Розмова розумного зі сліпим - який сьогодні день? Відповідь : нічого не бачу.
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sens
в Чет 25 кві, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:15
Hotab написав: _hunter
Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему?
А вдруг потому что пока служит - все лечение бесплатно . А после увольнения- уже как повезет
Так его по ВЛК списали -- т.е. уже пока не служит
_hunter
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:18
_hunter Так его по ВЛК списали
А вас? Немецкая влк что говорит?
Hotab
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:19
Hotab написав:
Це радянський підхід який так не люблять мухи.
Але вони ж хочуть, щоб його хворого не чіпали, а хто беріг своє здоровʼя, займався спортом - за нього воювати.
Ну так зеків теж беріжуть... мабудь на розплід
UA
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:21
UA Ну так зеків теж беріжуть.
Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..
Hotab
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Додано: Чет 25 кві, 2024 15:24
unicdima написав:
ого ти мене питаєш?
він питає, бо ти тут самим розумним себе заявив...
уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь?
звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу?
до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...
Slon_Nosov
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