RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78867887788878897890 ... 7892>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:05

sens

від Шевченко Т.



Зображення


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:08

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"

Ну да -- "пенсия" АЖ в 300 гривен :shock:
https://tsn.ua/exclusive/z-viyni-u-pidz ... 15093.html
-- действительно: какая еще структура платит ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩЩИ :lol:

Смотрю в книгу вижу фигу. Як ви заколібали тупарі.
Там же ясно вказано, що він ще не проходив МСЕК, отже ще немає підстав для пенсії.

Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7832
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:12

_hunter

Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:


А вдруг потому что пока служит - все лечение бесплатно . А после увольнения- уже как повезет

Вас в Германии бесплатно лечат? 500 евро беженцу едва вырвавшемуся из ада войны не задерживают?
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:14

  Hotab написав:sens

від Шевченко Т.



Зображення


Зображення


Розмова розумного зі сліпим - який сьогодні день? Відповідь : нічого не бачу.
Востаннє редагувалось sens в Чет 25 кві, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:15

  Hotab написав:_hunter

Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:


А вдруг потому что пока служит - все лечение бесплатно . А после увольнения- уже как повезет

Так его по ВЛК списали -- т.е. уже пока не служит :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7832
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:16

  _hunter написав:Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:

А чого ти мене питаєш?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:18

_hunter


Так его по ВЛК списали


А вас? Немецкая влк что говорит?
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:19

  Hotab написав:Це радянський підхід який так не люблять мухи.
Але вони ж хочуть, щоб його хворого не чіпали, а хто беріг своє здоровʼя, займався спортом - за нього воювати.

Ну так зеків теж беріжуть... мабудь на розплід :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:21

UA

Ну так зеків теж беріжуть.


Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:ого ти мене питаєш?


він питає, бо ти тут самим розумним себе заявив...
уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь?
звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу?
до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 78867887788878897890 ... 7892>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, sens, unicdima і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 620716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11858)
25.04.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.