бо ти тут самим розумним себе заявив... уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь? звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу? до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...
в кожному госпіталі і ВЛК висять інформаційні табло з покроковими діями в результаті поранення(хвороби) чомусь я міг то прочитати, а вони не можуть. Що заважає звернутися до військового юриста?
бо ти тут самим розумним себе заявив... уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь? звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу? до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...
whois2010 написав:Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс. Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн. Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса.
да даже если дадут инвалидность то не сильно то и краше. сосед до войны был массажистом. норм зарабатывал. сейчас инвалид и 10К пенсии. а первый сорт норм себя чухает. потом еще расскажут что они его никуда не посылали и он им еще и должен за свою пенсию.
Прийняли пораненого , мінно-вибухове .... Торакльне , пожкодження кінцівок , ЗЧМТ ..... тримає мене за руку і питає ,дядя я жити буду ? Обов,язково , бодро кажу я ! Відвезли в операційну(осколки , АЗФ і т. д. ) потім в реанімацію . Це після таких травм і оперцій обов,зково .
Пішов другого пораненного приймати .... вертаюсь , а в реанімації вже плачуть бо хлопчик помер .... І повір ,я ще нічого не розповів про різні випадки . Так що ідіть всі ви гуртом в ТЦК , бо мені бракує відчуттів . .............і запахів ХВАШИСТ
Це все - лише уявні голоса в вашій запаленій макитрі. Прикладіть щось холодненьке. Ви дуже не послідовні: вже давно писали, що не читаєте мене. Чи то ваша інша особистість тоді була на чергуванні на форумі?
У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних боєприпасів, – повідомляє New York Times.
🇺🇦Реальна Війна
можно написать что тайно получили 60 батарей пэтриотов. За разглашение таких инсайдов никто ответственности не несёт а властям плюсик в карму. Если бы было 100 ракет на 300 км в этом радиусе у русни давно не осталось бы нпз, аэродромов, казарм, тес, нефтехранилищ и крымского моста. Вот можно быть таким наивным? тебе да. Как раз на таких марафон и подобные вбросы рассчитаны. Русские тг каналы ежедневно пишут, что именно они сбивают. Про ATACMS ни слова.
У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних боєприпасів, – повідомляє New York Times.
🇺🇦Реальна Війна
можно написать что тайно получили 60 батарей пэтриотов. За разглашение таких инсайдов никто ответственности не несёт а властям плюсик в карму. Если бы было 100 ракет на 300 км в этом радиусе у русни давно не осталось бы нпз, аэродромов, казарм, тес, нефтехранилищ и крымского моста. Вот можно быть таким наивным? тебе да. Как раз на таких марафон и подобные вбросы рассчитаны. Русские тг каналы ежедневно пишут, что именно они сбивают. Про ATACMS ни слова.
Инфо от NYT я и сам не очень верю. Больше генералу СВР как-то…