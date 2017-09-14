RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 788778887889789078917892>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:28

  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:ого ти мене питаєш?


бо ти тут самим розумним себе заявив...
уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь?
звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу?
до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...

в кожному госпіталі і ВЛК висять інформаційні табло з покроковими діями в результаті поранення(хвороби)
чомусь я міг то прочитати, а вони не можуть.
Що заважає звернутися до військового юриста?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:28

  unicdima написав:
  _hunter написав:Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:

А чого ти мене питаєш?

Ты же, судя по ответам, за все ВЛК/МСЭКи отвечаешь -- вот, решил из первых рук узнать.
Заодно поделись -- почему человека уже три раза на ВЛК футболят?
_hunter
 
Повідомлень: 7832
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:30

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:ого ти мене питаєш?


бо ти тут самим розумним себе заявив...
уявити що в армії не всі мають належну освіту та життевий досвід не можешь?
звідки звичайний людині знати всі нюанси, перелік документів і послідовність дій в сітуації з якою ніколи не мали справу?
до того ж окремі персони спеціально затягують або не надають довідки та можуть "губити" документи...

Що заважає звернутися до військового юриста?

АЖ 300 гривет выплат от Родины? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7832
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:31

  whois2010 написав:Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса.


да даже если дадут инвалидность то не сильно то и краше.
сосед до войны был массажистом. норм зарабатывал.
сейчас инвалид и 10К пенсии.
а первый сорт норм себя чухает. потом еще расскажут что они его никуда не посылали и он им еще и должен за свою пенсию.
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:34

Помощь (от США) была до лета 23


У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних боєприпасів, – повідомляє New York Times.

🇺🇦Реальна Війна


он им еще и должен за свою пенсию.


Мефала, Как там его фамилия? Я проверю, не должен ли он мне.. Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 кві, 2024 15:40, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:35

  whois2010 написав:
  холява написав:whois2010

В мене теж є історія ........

Прийняли пораненого , мінно-вибухове ....
Торакльне , пожкодження кінцівок , ЗЧМТ ..... тримає мене за руку і питає ,дядя я жити буду ?
Обов,язково , бодро кажу я !
Відвезли в операційну(осколки , АЗФ і т. д. ) потім в реанімацію . Це після таких травм і оперцій обов,зково .

Пішов другого пораненного приймати .... вертаюсь , а в реанімації вже плачуть бо хлопчик помер ....
І повір ,я ще нічого не розповів про різні випадки .
Так що ідіть всі ви гуртом в ТЦК , бо мені бракує відчуттів .
.............і запахів
ХВАШИСТ

Це все - лише уявні голоса в вашій запаленій макитрі. Прикладіть щось холодненьке.
Ви дуже не послідовні: вже давно писали, що не читаєте мене. Чи то ваша інша особистість тоді була на чергуванні на форумі?


Я дочекаюсь вас ........львовяне ))))
холява
2
 
Повідомлень: 4475
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:35

  stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.


т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:35

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Ну да -- за уже почти год -- все еще не проходил. Интересно, почему? :roll:

А чого ти мене питаєш?

Ты же, судя по ответам, за все ВЛК/МСЭКи отвечаешь -- вот, решил из первых рук узнать.
Заодно поделись -- почему человека уже три раза на ВЛК футболят?

Я просто все це проходив тому в курсі.
Ти маєш його питати, а не мене.
Треба дивитися, що написано у відмові.
Є гаряча лінія МО, ще краще письмове звернення.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:37

  Hotab написав:Помощь (от США) была до лета 23


У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних боєприпасів, – повідомляє New York Times.

🇺🇦Реальна Війна

можно написать что тайно получили 60 батарей пэтриотов. За разглашение таких инсайдов никто ответственности не несёт а властям плюсик в карму. Если бы было 100 ракет на 300 км в этом радиусе у русни давно не осталось бы нпз, аэродромов, казарм, тес, нефтехранилищ и крымского моста. Вот можно быть таким наивным? тебе да. Как раз на таких марафон и подобные вбросы рассчитаны. Русские тг каналы ежедневно пишут, что именно они сбивают. Про ATACMS ни слова.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23151
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:41

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Помощь (от США) была до лета 23


У березні Україна таємно отримала від США понад 100 ракет ATACMS з дальністю 300 км і велику кількість касетних боєприпасів, – повідомляє New York Times.

🇺🇦Реальна Війна

можно написать что тайно получили 60 батарей пэтриотов. За разглашение таких инсайдов никто ответственности не несёт а властям плюсик в карму. Если бы было 100 ракет на 300 км в этом радиусе у русни давно не осталось бы нпз, аэродромов, казарм, тес, нефтехранилищ и крымского моста. Вот можно быть таким наивным? тебе да. Как раз на таких марафон и подобные вбросы рассчитаны. Русские тг каналы ежедневно пишут, что именно они сбивают. Про ATACMS ни слова.

Инфо от NYT я и сам не очень верю. Больше генералу СВР как-то…
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 788778887889789078917892>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, unicdima і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 620717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11858)
25.04.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.