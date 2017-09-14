Тут в коментарях цікаві аргументи/контраргументи. Але ясно що росія нарощує перевагу. В людях, техніці, снарядах. Це вона атакує. Так, є наші удари вглиб території росії. Проте вони за своєю руйнівною силою і поряд не стоять з російськими по нам.



Ще один фактор, який не такий очевидний. Виснаження війська. Мобілізація провалена, резерву армія не має. У ворога протилежна ситуація.



Ми всередині країни програли мобілізаційну кампанію. Здебільшого через паніку, страх та іпсо ворога. Але є і великі косяки держави. Власне, перспектива у нас є. Вона заключається в тому щоб оптимізувати мобілізацію. Добровольців в довгих війнах ніколи не буває. Україні треба артикулювати на тому, що ЗСУ - це один з наймасштабніших та платоспроможних роботодавців країни. Ну і до того ж ми зараз воєюємо не "за Донбас", а "за те, щоб розчехлилися наші партнери". Таку мету вкрай складно пояснювати населенню.



Є надія що $60 млрд від США дасть правильний імпульс. В тому числі і емоційний. Втім, дадуть США кошти, чи ні - це від нас залежить мало.



Китай також не буде допускати поразки росії. Цікаво, що державна влада і досі уникає аби сказати очевидне - ця війна надовго. В той же час вона розуміє, що вже зараз треба кардинально перебудовувати енергетику та економіку. Заучать вже навіть заходи із перспективами на 10-20 років.



Тому прямо зараз ми війну програємо