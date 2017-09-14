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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78887889789078917892>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:43

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:А чого ти мене питаєш?

Ты же, судя по ответам, за все ВЛК/МСЭКи отвечаешь -- вот, решил из первых рук узнать.
Заодно поделись -- почему человека уже три раза на ВЛК футболят?

Я просто все це проходив тому в курсі.
Ти маєш його питати, а не мене.
Треба дивитися, що написано у відмові.
Є гаряча лінія МО, ще краще письмове звернення.

Так и там человек "все це проходив" -- точнее уже год почти проходит...
-- может таки не стоит аж так громогласно заявлять "БРЭХНЯ!!!"?..

А то мы еще за потерянную зелей вторую половину "потерь" говорить не начали -- ихним женам/детям обещанные 15 лямов есть шанс получить? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:45

  Hotab написав:UA

Ну так зеків теж беріжуть.


Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..

Легко. 500 доз превентину на 10-х на тиждень вистачить :mrgreen:

Цільова аудиторія ЦТК це - хлопчина років 30, їздить на роботу на метро, працює якімось електриком - автослесарем. Не борзий, юридично не освідчений.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось на фронті все хреново. Втрачене Очеретино, Новобахмутівка і половина Красногорівки.
чи резервів взагалі нема, чи що?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:58

  unicdima написав:Щось на фронті все хреново. Втрачене Очеретино, Новобахмутівка і половина Красногорівки.
чи резервів взагалі нема, чи що?

Тут в коментарях цікаві аргументи/контраргументи. Але ясно що росія нарощує перевагу. В людях, техніці, снарядах. Це вона атакує. Так, є наші удари вглиб території росії. Проте вони за своєю руйнівною силою і поряд не стоять з російськими по нам.

Ще один фактор, який не такий очевидний. Виснаження війська. Мобілізація провалена, резерву армія не має. У ворога протилежна ситуація.

Ми всередині країни програли мобілізаційну кампанію. Здебільшого через паніку, страх та іпсо ворога. Але є і великі косяки держави. Власне, перспектива у нас є. Вона заключається в тому щоб оптимізувати мобілізацію. Добровольців в довгих війнах ніколи не буває. Україні треба артикулювати на тому, що ЗСУ - це один з наймасштабніших та платоспроможних роботодавців країни. Ну і до того ж ми зараз воєюємо не "за Донбас", а "за те, щоб розчехлилися наші партнери". Таку мету вкрай складно пояснювати населенню.

Є надія що $60 млрд від США дасть правильний імпульс. В тому числі і емоційний. Втім, дадуть США кошти, чи ні - це від нас залежить мало.

Китай також не буде допускати поразки росії. Цікаво, що державна влада і досі уникає аби сказати очевидне - ця війна надовго. В той же час вона розуміє, що вже зараз треба кардинально перебудовувати енергетику та економіку. Заучать вже навіть заходи із перспективами на 10-20 років.

Тому прямо зараз ми війну програємо


Німеччина затримує передачу Україні важких бронемашин MRAP, які Берлін обіцяв поставляти ще з січня.

Bild з посиланням на документи Міноборони ФРН пише (https://babel.ua/news/106338-bild-nimec ... v-ukrajinu), що Берлін планував поставити ЗСУ до 400 бронетранспортерів MRAP з посиленим протимінним захистом, але поставки так і не розпочалися. Машини мали передавати партіями по 20 одиниць. Обсяг поставок потім скоротили — спочатку до 200, а потім до 100 одиниць. Тепер машини планують доставити у травні-червні.

Проблеми нібито повʼязані із складнощами імпорту американських деталей та сертифікацією протимінного захисту.
https://babel.ua/news/106338-bild-nimec ... v-ukrajinu
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:01

  mephala написав:
  stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.


т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.

Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
Востаннє редагувалось stm в Чет 25 кві, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:01

  fler написав:Я проти, щоб діти були забезпечені "як попало", не отримували належне харчування, носили старий одяг/взуття, не відвідували басейн, спортзал, театр і т.д.


если нет хлеба пусть едят пирожные?
насколько же вы оторваны от реалий за чертой городов стотысячников.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:01

❗️Українцям дозволили залишатися з недійсним паспортом у Німеччині, – уряд.

Для поїздок за кордон земельне управління видасть проїзний документ, який замінить паспорт.

https://www.dw.com/uk/ukrainci-mozut-za ... a-68919813
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:03

  Xenon написав:
❗️Українцям дозволили залишатися з недійсним паспортом у Німеччині, – уряд.

Для поїздок за кордон земельне управління видасть проїзний документ, який замінить паспорт.

https://www.dw.com/uk/ukrainci-mozut-za ... a-68919813

даже Германия заценила отношение Украины к своим гражданам.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:03

  unicdima написав:Щось на фронті все хреново. Втрачене Очеретино, Новобахмутівка і половина Красногорівки.
чи резервів взагалі нема, чи що?

БРЕХНЯ!!! Це вороже ІПСО, ми перемагаємо.
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  stm написав:Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

простіше бухати, плакатися і нічого не робити.
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