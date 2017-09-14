RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7889789078917892>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:І ніхто нікому нічіво нє должен.
поэтому на рф дают стартовые деньги, если с орком что то случится они (по идее) перекроют расходы на 1е время. в спб лям фублей дают


у нас ищут лохов что бы первый сорт не трогать.
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:10

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Я продал недвижимость, чтобы купить недвижимость.

отставить сопли)
сегодня в Варшавском3 на выбор 2к в 7.5
дом сдан, завтра можно заходить на ремонт

Что вы со мной делаете? Вы же рвёте на части? 😂
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:12

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.

Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"


читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:14

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Семейный кодекс статья 181


это частный случайкоторый описывает содержание родителями.
но он не единственный. если на детей не платятся алименты и военнообязанный проживает совместно с детьми и их матерью - то суд может принять к рассмотрению это как доказательство содержания.

Вы конечно же как подготовленный человек можете дать пример из реестра судебных решений подобного принятия к рассмотрению?
Я как с Шаманом не поддаюсь на вес мужского правильного мнения, мне статью и Закон, пожалуйста)))


я вам же вроде написал откуда у меня инфа этого рода - в инете полно пояснений от адвокатов. можете там же почитать.
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:20

  unicdima написав:Щось на фронті все хреново. Втрачене Очеретино, Новобахмутівка і половина Красногорівки.
чи резервів взагалі нема, чи що?


після того як влада сдала південь, атомну станцію в мене питання лише одне - чому орки підірвали дамбу та не отримали воду?
малий каже що у них під часіками людей критично не висточає, в столиці черги за преміальними авто... хз що робиться, можливо найвеличніший повертається до оманських домовленостей?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:22

mephala


читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?


Так-то Мефала стоял в очереди на крыльце ТЦК, но прочитав … «все, домой пойду» :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:24

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.


т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.

Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать


а где первый сорт сражается не напомните?
в поисках лохов которые будут за них отдавать свое здоровье и жизни?
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А то мы еще за потерянную зелей вторую половину "потерь" говорить не начали -- ихним женам/детям обещанные 15 лямов есть шанс получить?

шольц не подводит?
500ойро регулярно капают "беженцу"?
Прохожий
 
Повідомлень: 13621
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:28

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:І ніхто нікому нічіво нє должен.
поэтому на рф дают стартовые деньги, если с орком что то случится они (по идее) перекроют расходы на 1е время. в спб лям фублей дают


у нас ищут лохов что бы первый сорт не трогать.

подскажите вы с сыном лейтенанта какого сорта?
Прохожий
 
Повідомлень: 13621
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:30

  unicdima написав:
  stm написав:Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

простіше бухати, плакатися і нічого не робити.


простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.
mephala
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7889789078917892>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188346
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 620719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11858)
25.04.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.