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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:04
vitaliiangel написав: Schmit написав:
І ніхто нікому нічіво нє должен.
поэтому на рф дают стартовые деньги, если с орком что то случится они (по идее) перекроют расходы на 1е время. в спб лям фублей дают
у нас ищут лохов что бы первый сорт не трогать.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:10
Прохожий написав: Бетон написав:
Я продал недвижимость, чтобы купить недвижимость.
отставить сопли)
сегодня в Варшавском3 на выбор 2к в 7.5
дом сдан, завтра можно заходить на ремонт
Что вы со мной делаете? Вы же рвёте на части? 😂
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:12
unicdima написав: Slon_Nosov написав:
ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.
Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"
читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:14
stm написав: mephala написав: stm написав:
Семейный кодекс статья 181
это частный случайкоторый описывает содержание родителями.
но он не единственный. если на детей не платятся алименты и военнообязанный проживает совместно с детьми и их матерью - то суд может принять к рассмотрению это как доказательство содержания.
Вы конечно же как подготовленный человек можете дать пример из реестра судебных решений подобного принятия к рассмотрению?
Я как с Шаманом не поддаюсь на вес мужского правильного мнения, мне статью и Закон, пожалуйста)))
я вам же вроде написал откуда у меня инфа этого рода - в инете полно пояснений от адвокатов. можете там же почитать.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:20
unicdima написав:
Щось на фронті все хреново. Втрачене Очеретино, Новобахмутівка і половина Красногорівки.
чи резервів взагалі нема, чи що?
після того як влада сдала південь, атомну станцію в мене питання лише одне - чому орки підірвали дамбу та не отримали воду?
малий каже що у них під часіками людей критично не висточає, в столиці черги за преміальними авто... хз що робиться, можливо найвеличніший повертається до оманських домовленостей?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:22
mephala
читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?
Так-то Мефала стоял в очереди на крыльце ТЦК, но прочитав … «все, домой пойду»
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:24
stm написав: mephala написав: stm написав:
Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.
т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.
Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
а где первый сорт сражается не напомните?
в поисках лохов которые будут за них отдавать свое здоровье и жизни?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:27
_hunter написав:
А то мы еще за потерянную зелей вторую половину "потерь" говорить не начали -- ихним женам/детям обещанные 15 лямов есть шанс получить?
шольц не подводит?
500ойро регулярно капают "беженцу"?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:28
mephala написав: vitaliiangel написав: Schmit написав:
І ніхто нікому нічіво нє должен.
поэтому на рф дают стартовые деньги, если с орком что то случится они (по идее) перекроют расходы на 1е время. в спб лям фублей дают
у нас ищут лохов что бы первый сорт не трогать.
подскажите вы с сыном лейтенанта какого сорта?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:30
unicdima написав: stm написав:
Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
простіше бухати, плакатися і нічого не робити.
простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.
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