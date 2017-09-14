Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього". Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.
При этом Германия в это же время заявляет, что никаких депортаций не будет
Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього". Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.
Можливо хочуть трохи зняти з себе фінансове навантаження. Впевнений, що чоловіків, які вже інтегрувалися в життя та економіку, ніхто чіпати не буде. А лінивих плодожорок - нах. Пишуть з Ірландії:
mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.
Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь? Це ти ухилянтське сцикло доброволець? От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.
mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.
Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь? Це ти ухилянтське сцикло доброволець? От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.
розкажеш про адекватне якщо не дай бог що з тобою станеться. хоча ти вже й так не в стані розуміти що пишуть.