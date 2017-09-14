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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 789078917892789378947895>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:33

  mephala написав:
  unicdima написав:
  stm написав:Во всем мире так. mephala законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

простіше бухати, плакатися і нічого не робити.


простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.

расскажите СВОЮ историю
посочувствуем
может фонд помощи организуем...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:37

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
  Xenon написав:❗️Литва допоможе повернути чоловіків призовного віку в Україну, – голова Міноборони.
Однак спершу країна дочекається , як цю процедуру проводитимуть у Польщі
https://www.rbc.ua/rus/news/litva-mozhe ... edium=post


Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього".
Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.

При этом Германия в это же время заявляет, что никаких депортаций не будет :lol:

прискорене громадянство за 3 роки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:41

flyman

прискорене громадянство за 3 роки


Навіть дистанційно. Фізично тушка може перебувати в підвалі Жулян.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:41

  Прохожий написав:расскажите СВОЮ историю
посочувствуем
может фонд помощи организуем...


можете помочь инвалидам войны если на вас нашло.
я уж как то и без вас обойдусь
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:41

  whois2010 написав:
  Letusrock написав:
  Xenon написав:❗️Литва допоможе повернути чоловіків призовного віку в Україну, – голова Міноборони.
Однак спершу країна дочекається , як цю процедуру проводитимуть у Польщі
https://www.rbc.ua/rus/news/litva-mozhe ... edium=post


Звучить як чергова "глибока стурбованість" в знак солідарності, щоб морально підтримати меседжі укр.влади про "лопати і до останнього".
Якщо ж дійсно станеться якась дика ситуація типу департації просто так (по гендерній ознаці) у воюючу країну, тоді вже прийдеться нам всім повірити у змову масонів, євреїв та рептилоїдів для знищення української нації.

Можливо хочуть трохи зняти з себе фінансове навантаження. Впевнений, що чоловіків, які вже інтегрувалися в життя та економіку, ніхто чіпати не буде. А лінивих плодожорок - нах.
Пишуть з Ірландії:
Зображення

можна в яку Монтенегро літати тудам-сюдам
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:42

mephala

я уж как то и без вас обойдусь


Тоже первый сорт, чтоле?)

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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:52

  mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.

Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь?
Це ти ухилянтське сцикло доброволець?
От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:54

  mephala написав:
  Прохожий написав:расскажите СВОЮ историю
посочувствуем
может фонд помощи организуем...


можете помочь инвалидам войны если на вас нашло.
я уж как то и без вас обойдусь

вы так рассказываете душещипательные истории как сами участник
кстати напомните вы какой сорт?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:можна в яку Монтенегро літати тудам-сюдам

а в реали тикы з бучанского подвала в жулянський тудам-сюдам
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:08

  unicdima написав:
  mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.

Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь?
Це ти ухилянтське сцикло доброволець?
От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.


розкажеш про адекватне якщо не дай бог що з тобою станеться.
хоча ти вже й так не в стані розуміти що пишуть.
mephala
 
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