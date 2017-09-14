whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 09 серпня 2023 р. № 836 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам ... XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану
1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні: ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}
mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.
Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь? Це ти ухилянтське сцикло доброволець? От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.
Це дуже добре,коли громадянин отримує те що очікував , ось я маю інший досвід, наприклад через суд намагаюсь зобов'язати вчинити певні дії,проте Закон це одне ,а ось Постанови це зовсім інше , який козир Держава викине в майбутньому не зрозуміло.
читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?
Так-то Мефала стоял в очереди на крыльце ТЦК, но прочитав … «все, домой пойду»
В Законі,що 10449 ,пишуть ТРИ різних варіантів оновлення - проте один через кабінет недоступний , через ЦНАП військовозобов'язаний не зможе отримати документ на руки, фактично черга до ТЦК, кому швидко треба,то хоч їхати на Закарпаття)