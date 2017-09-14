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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78917892789378947895>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:10

  Прохожий написав:
  mephala написав:
  Прохожий написав:расскажите СВОЮ историю
посочувствуем
может фонд помощи организуем...


можете помочь инвалидам войны если на вас нашло.
я уж как то и без вас обойдусь

вы так рассказываете душещипательные истории как сами участник
кстати напомните вы какой сорт?


спросите у государства в какой она меня записала.

ЗЫ
инвалидам войны уже деньги перечислили?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.

Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09 серпня 2023 р. № 836
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

64d4eaf314e3f448322611.doc
Взято с https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... striv-a836


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2018 № 260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 745/32197

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
...
XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану

1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:15

  Hotab написав:UA

Ну так зеків теж беріжуть.


Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..

Чим? ЗЕК чи засуджена особа ? Особа що сидить у виправній колонії чи засуджена особа яка звільнена від покарання ?? Це як порівнювати літак з бпла
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:18

mephala

спросите у государства в какой она меня записала.


Тот случай когда ты очень скромный, и всем сорта определил , а себе нет. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:19

  sens написав:
  Hotab написав:UA

Ну так зеків теж беріжуть.


Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..

Чим? ЗЕК чи засуджена особа ? Особа що сидить у виправній колонії чи засуджена особа яка звільнена від покарання ?? Це як порівнювати літак з бпла

подскажите
вы сейчас разговариваете с голосами в своей голове или находитесь в режиме генератора случайных фраз из определенного набора слов?
реально интересно
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:20

  Hotab написав:mephala

спросите у государства в какой она меня записала.


Тот случай когда ты очень скромный, и всем сорта определил , а себе нет. :lol:

может просто себя записал в брак?
"негоден"...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:20

  unicdima написав:
  mephala написав:простіше - сказати алаверди державі яка вважає що нічого не винна після того як стали на її захист добровольці.

Звідки ви такі брехливі гниди лише беретесь?
Це ти ухилянтське сцикло доброволець?
От я доброволець і те, що мені державою нараховано вважаю цілком адекватним. І в усіх закладах куди звертався бачив лише дуже гарне відношення до військових і ніде копійки хабаря нікому не давав, та ніхто і не натякав навіть.

Це дуже добре,коли громадянин отримує те що очікував , ось я маю інший досвід, наприклад через суд намагаюсь зобов'язати вчинити певні дії,проте Закон це одне ,а ось Постанови це зовсім інше , який козир Держава викине в майбутньому не зрозуміло.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:24

  Hotab написав:mephala


читая таких как ты в который раз задумываешся - а защищать то кого?


Так-то Мефала стоял в очереди на крыльце ТЦК, но прочитав … «все, домой пойду» :lol:

В Законі,що 10449 ,пишуть ТРИ різних варіантів оновлення - проте один через кабінет недоступний , через ЦНАП військовозобов'язаний не зможе отримати документ на руки, фактично черга до ТЦК, кому швидко треба,то хоч їхати на Закарпаття)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:28

  Прохххожий написав:
  Hotab написав:UA

Ну так зеків теж беріжуть.


Ну без сітківки ще не зек, хоча теж цінність така собі. Хотіли б зеками командувати? Відділення одне. Чоловік 10..

Чим? ЗЕК чи засуджена особа ? Особа що сидить у виправній колонії чи засуджена особа яка звільнена від покарання ?? Це як порівнювати літак з бпла

подскажите
вы сейчас разговариваете с голосами в своей голове или находитесь в режиме генератора случайных фраз из определенного набора слов?
реально интересно[/quote]

Я надав вичерпну відповідь. Зек це що ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:30

  sens написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом


Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)

Так, дуже важливе визнання для майбутнього

Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті

Помилки потрібно визнавати

Інакше, це шлях робити нові помилки.
Що vitaliiangel і робить
Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні
pesikot
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